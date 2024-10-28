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日本眾議院選舉執政聯盟失利 立委：台日政壇互動需廣結善緣

2024/10/28 11:25（10/28 15:03 更新）
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國策院28日舉行「日本眾院大選結果及其影響」座談會，左起為亞太和平研究基金會執行長董立文、國策院執行長王宏仁、國策院院長田弘茂、高雄大學政治法律學系教授楊鈞池、台師大東亞學系教授范世平以及國策院副院長郭育仁。中央社記者楊堯茹攝 113年10月28日
國策院28日舉行「日本眾院大選結果及其影響」座談會，左起為亞太和平研究基金會執行長董立文、國策院執行長王宏仁、國策院院長田弘茂、高雄大學政治法律學系教授楊鈞池、台師大東亞學系教授范世平以及國策院副院長郭育仁。中央社記者楊堯茹攝 113年10月28日
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（中央社記者楊堯茹台北28日電）日本自民黨及公明黨所組的執政聯盟未取得眾議院過半（233席）席次。學者指出，日本「一強」格局不再，日本經濟、外交政策恐出現變化；民進黨立委郭國文說，日本政壇若出現總體結構化改變，台灣與日本政壇互動要 「廣結善緣才可長可久」。

日本眾議院大選昨天投開票，自民黨及公明黨所組的執政聯盟取得215席，未取得過半（233席）席次。不久後將召開國會進行首相指名選舉，首相石破茂是否再被指名為首相，目前難以判斷。

國策院上午舉行「日本眾院大選結果及其影響」座談會。

日本眾議院大選結果出爐，自民黨及公明黨所組的執政聯盟席次大減，未取得過半席次。（中央社製圖）
日本眾議院大選結果出爐，自民黨及公明黨所組的執政聯盟席次大減，未取得過半席次。（中央社製圖）

高雄大學政治法律學系教授楊鈞池指出，石破茂「可能會下台，成為任期最短日相」，他的權力基礎下滑，且自民黨與公明黨結盟沒有發揮預期效果，日本「一強」格局不再，執政聯盟可能會尋求國民民主黨合作，日本經濟、外交政策可能因而出現變化。

郭國文表示，石破茂的貨幣政策反覆，與中國戰略互惠的政策方向和前日相安倍晉三大相徑庭，前後不一的情況造成政治不信任；石破茂恐面臨黨內非保守勢力覬覦、安倍派反擊以及擴大結盟等挑戰，「不是曇花內閣也會變成看守內閣」，少數執政造成的政局不穩定恐延長到明年7月日本參院選舉。

談及對台灣影響，郭國文指出，甘利明的落選恐會讓台日半導體合作出現挑戰，在野黨反對高金額補助；此外，須觀察總體結構化的改變，如果參院選舉情勢類似，台灣與日本政壇互動方式要有所應對， 「廣結善緣才可長可久」。

中經院第3研究所副所長魏聰哲說，眾議院投票率恐成戰後第3低，過往投票率低有利於自民黨，這次結果顯示日本民眾對自民黨的政治獻金案反感仍高；此外，立憲民主黨反對自民黨的防衛增稅等政策，這都需要觀察。（編輯：蘇志宗）1131028

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