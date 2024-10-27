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日本眾議院大選開票 自民黨多位大咖落選

2024/10/27 19:51（10/28 08:26 更新）
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第50屆日本眾議院大選10月27日投開票，投票於台灣時間下午7時結束後，陸續傳出曾擔任過閣僚的自民黨政治人物，包括前奧運大臣丸川珠代（圖，25日攝）、前文部科學大臣下村博文等人落選。中央社記者楊明珠東京攝 113年10月27日
第50屆日本眾議院大選10月27日投開票，投票於台灣時間下午7時結束後，陸續傳出曾擔任過閣僚的自民黨政治人物，包括前奧運大臣丸川珠代（圖，25日攝）、前文部科學大臣下村博文等人落選。中央社記者楊明珠東京攝 113年10月27日
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（中央社記者楊明珠東京27日專電）第50屆日本眾議院大選今天投開票，自民黨及公明黨所組的執政聯盟能否維持過半席次優勢是重點。投票於台灣時間7時結束後，陸續傳出曾擔任過閣僚的自民黨政治人物，包括丸川珠代、下村博文、甘利明等人落選。

本屆眾議院大選應選465席包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。

在東京7區參選的前參議員、前奧運大臣的丸川珠代這次轉戰眾議院選舉，結果輸給立憲民主黨的松尾明弘。

丸川因為政治獻金未記載（小金庫事件），這次獲自民黨提名，但未能在比例代表選區重複候選，因此確定落選。

東京11區的候選人、自民黨前眾議員、前文部科學大臣下村博文敗給立憲民主黨的阿久津幸彥。下村受到「小金庫事件」影響，受到自民黨停止黨員資格處分，未獲自民黨提名，這次是以無黨籍身分參選。

神奈川20區的自民黨前眾議員甘利明這次大選確定落選。75歲的甘利明受到自民黨的內規規定，超過73歲的話，無法在比例代表選區重複候選。

日本放送協會（NHK）報導，執政聯盟是否取得過半席次，情況微妙，確定自民黨無法單獨過半。（編輯：高照芬）1131027

東京11區的候選人、前文部科學大臣下村博文（左）確認敗選後向支持者鞠躬。（共同社）
東京11區的候選人、前文部科學大臣下村博文（左）確認敗選後向支持者鞠躬。（共同社）
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