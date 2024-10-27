日本眾議院大選 首相石破茂確定當選
2024/10/27 20:16（10/27 21:28 更新）
（中央社記者戴雅真東京27日專電）日本第50屆眾議院大選今天投開票，67歲首相石破茂確定在鳥取1區當選。另外，85歲的自民黨前幹事長二階俊博今年宣布不挑戰連任，由46歲的三兒子二階伸康承接，但已經確定落選，未能繼承父親地盤。
石破茂
在1986年的眾議院選舉中首次當選，截至上次選舉，已經連續12屆當選眾議員。他曾擔任防衛大臣、農林水產大臣等職務，在自民黨內擔任幹事長等要職，並在9月的自民黨總裁選舉中，第5次挑戰大位，最終成為首位鳥取縣出身的內閣總理大臣。
石破茂
- 生日：1957年2月4日
- 學歷：慶應義塾大學法學部
- 經歷：自民黨總裁（2024年10月1日就任）、眾議員、防衛大臣、農林水產大臣、自民黨幹事長
- 派閥：水月會（已解散）
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另一方面，自民黨親中大老、前幹事長二階俊博今年3月宣布，為了肩負自身曾任會長的「二階派」（志帥會）政治獻金問題的政治責任，將不參加眾議院選舉，他的和歌山2區由兒子二階伸康接受自民黨提名參選。
不過，61歲自民黨前參議院幹事長世耕弘成以無黨籍身分轉戰眾議院，大選對上二階伸康。在這場保守派內部分裂的激烈選戰中，最終由有26年政治底蘊的世耕弘成勝出。（編輯：張芷瑄）1131027
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