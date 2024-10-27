本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 國際
日本眾議院大選
新聞專題
日本眾議院大選17/82
首頁 / 國際

日本眾議院大選 首相石破茂確定當選

2024/10/27 20:16（10/27 21:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本第50屆眾議院大選27日投開票，67歲首相石破茂確定在鳥取1區當選。（共同社）
日本第50屆眾議院大選27日投開票，67歲首相石破茂確定在鳥取1區當選。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京27日專電）日本第50屆眾議院大選今天投開票，67歲首相石破茂確定在鳥取1區當選。另外，85歲的自民黨前幹事長二階俊博今年宣布不挑戰連任，由46歲的三兒子二階伸康承接，但已經確定落選，未能繼承父親地盤。

石破茂

石破茂

  • 生日：1957年2月4日
  • 學歷：慶應義塾大學法學部
  • 經歷：自民黨總裁（2024年10月1日就任）、眾議員、防衛大臣、農林水產大臣、自民黨幹事長
  • 派閥：水月會（已解散）
看更多
關閉
在1986年的眾議院選舉中首次當選，截至上次選舉，已經連續12屆當選眾議員。他曾擔任防衛大臣、農林水產大臣等職務，在自民黨內擔任幹事長等要職，並在9月的自民黨總裁選舉中，第5次挑戰大位，最終成為首位鳥取縣出身的內閣總理大臣。

另一方面，自民黨親中大老、前幹事長二階俊博今年3月宣布，為了肩負自身曾任會長的「二階派」（志帥會）政治獻金問題的政治責任，將不參加眾議院選舉，他的和歌山2區由兒子二階伸康接受自民黨提名參選。

不過，61歲自民黨前參議院幹事長世耕弘成以無黨籍身分轉戰眾議院，大選對上二階伸康。在這場保守派內部分裂的激烈選戰中，最終由有26年政治底蘊的世耕弘成勝出。（編輯：張芷瑄）1131027

#日本
#自民黨
#石破茂
#眾議院
#眾議員
延伸閱讀
日本執政聯盟若丟過半席次 學者：石破茂恐遭究責日本眾議院27日大選攸關執政權 投票方式選舉制度一次看日本眾院大選投開票 是否變天成關注焦點日本眾議院大選開跑 民眾關心景氣及物價上漲對策日本眾院大選 現任2閣員小里泰弘和牧原秀樹在小選區落選日本眾院大選 自民黨大老菅義偉岸田文雄、立憲民主黨代表野田佳彥當選
石破茂
日本眾議院大選執政黨失利 石破茂可能成執政天數最短首相日本眾院大選自民黨慘敗 石破茂面臨咎責
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
日本眾議院大選開票 自民黨多位大咖落選
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：