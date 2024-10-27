日本眾院大選 現任2閣員小里泰弘和牧原秀樹在小選區落選

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（中央社記者楊明珠東京27日專電）第50屆日本眾議院大選今天投開票，自民黨及公明黨所組的執政聯盟能否維持過半席次優勢是重點。自民黨受到「小金庫事件」影響，席次大減。目前已知現任2閣員在小選區落選。

眾議院大選投票於台灣時間7時結束後，陸續傳出曾擔任過大臣的自民黨政治人物，包括前奧運大臣丸川珠代、前文部科學大臣下村博文、前經濟產業大臣甘利明等人落選。

此外，在鹿兒島3區參選的自民黨前眾議員、現任農林水產大臣、66歲的小里泰弘輸給立憲民主黨前眾議員。小里泰弘成為10月1日上路的石破茂內閣閣員在小選區落選的第一人。

小里泰弘2017年眾議院大選時在小選區勝選，上屆於2021年舉行的眾議院大選，他在小選區落選，但在比例代表選區復活。

此外，在埼玉5區參選的前眾議員、現任法務大臣牧原秀樹這次在小選區落選，但有可能在比例代表選區復活。

牧原秀樹這次是第7次挑戰同選區的立憲民主黨前代表（前黨主席）、前眾議員枝野幸男，但未能如願。牧原秀樹過去5次當選眾議員都是靠比例代表選區復活。（編輯：張芷瑄）1131027