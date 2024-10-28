日本眾院大選各黨不過半政局發展一次看 在野尋求結盟拚變天

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本昨天舉行的第50屆眾議院大選結果出爐，重演1993年「各黨不過半」，面對近期即將舉行的首相指名選舉，朝野政黨或已展開檯面下運作，各黨結盟態勢將牽動日本未來政局發展。

在眾議院大選獲得過半席次的政黨領袖，可在選後召集「特別國會」所舉行的首相指名選舉中，被選為新任首相。因此，眾議院大選是一場攸關執政權的重要選舉。

選戰結果朝野席次大幅消長

綜合讀賣新聞、日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞及富士新聞網等日媒報導，昨天投開票的眾議院大選應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。首相石破茂選前將執政聯盟能否獲過半數席次視為大選「勝負線」，結果是自民黨在這次大選所獲席次大幅滑落到191席，較選前減少56席，加上公明黨的24席後也不過215席，要達到能掌握執政權的過半數233席還差18席。

反觀選前最大在野黨立憲民主黨席次呈現飛躍式成長，從98席大幅增加到148席，依舊站穩最大在野黨地位；國民民主黨也從選前7席，大幅成長到選後28席；日本維新會席次雖然不增反減，但也僅從44席掉到38席。

選舉結果顯示日本沒有任何一個政黨單獨取得過半數席次，重演「各黨不過半」的政局。

首相指名選舉成朝野攻防戰場

「特別國會」指的是眾議院解散進行選舉後所召開的會議。日本憲法規定，從眾議院被解散後所進行的選舉日起，30天內必須召集特別國會。

目前看來，預計11月舉行的首相指名選舉將成選後朝野攻防的第一個戰場，由於「各黨不過半」，其結果有兩種可能：選前由自民黨與公明黨組成的執政聯盟繼續執政，或是「變天」由整合後的在野各黨組成另一個聯合政府實現政黨輪替。

立憲民主黨已確認未來大方向，在包括首相指名選舉支持該黨代表野田佳彥等方面，呼籲其他在野黨展開合作。

不過，國民民主黨代表玉木雄一郎目前否認將跟立憲民主黨合作，他說，在特別國會舉行的首相指名選舉上，「我會寫下玉木雄一郎」。

自民黨擬尋求在野合作繼續執政

自民黨總裁石破茂今天上午舉行臨時黨務一級主管會議，表達希望維持與公明黨的聯合政府方向。

對石破茂來說，身為席次未過半數的「少數執政黨」，將希望呼籲國民民主黨等在野黨進行合作來推動政策實現。

石破茂今天在記者會談到跟其他在野黨合組聯合政府時語帶保留說，「現在這個時間點並非思考聯合政府的時候，應該謙虛接受選民對各黨主張的理解與同感，毫不猶豫地採納應該採納的意見，首先必須從好好協商開始」。

雖然石破茂現階段尚未明確表示要與其他在野黨結盟，但在自民黨方面，幹事長森山裕檯面下已跟國民民主黨幹部接觸，看似要加強推動未來擴大聯合政府框架。

石破茂已表達續任首相意願，自公聯盟的選項除了以「少數執政黨」的現況執政外，也在檢討邀日本維新會或國民民主黨等加入聯合政府。

自民黨總裁石破茂（左）28日在黨部舉行記者會。（共同社）

最大在野黨盼結合反自公勢力

日本政局當前焦點在於要對抗席次未過半數的執政聯盟，在野黨將構築的合作框架。最大在野黨立憲民主黨希望透過在野黨合作來阻止執政聯盟擴大，實現政黨輪替。

立憲民主黨今天上午舉行黨務一級主管會議，商討包括近期將舉行的首相指名選舉，及推動跟其他在野黨的合作方式等事項。

根據目前預想，野田佳彥想要合作的政黨，可能是日前共同在國會提出內閣不信任決議案的日本維新會與國民民主黨。

野田佳彥今天凌晨在記者會上說，「跟不希望自公政權存續的人們一起找出共識點，是非常有可能的」。

立憲民主黨黨代表野田佳彥。（共同社）

兩黨成關鍵少數 將影響政局走向

國民民主黨在這次大選拿到28席，日本維新會獲得38席，成為具影響政局走向能力的關鍵少數。

在推動在野合作方面，野田佳彥的方向是優先跟同樣受到日本勞動組合總聯合會支援的國民民主黨合作。立憲民主黨幹部基於執政黨也在拉攏國民民主黨提高戒心說，「國民民主黨如果選擇跟執政黨合作的話，將有助自公政權延續」。

成為朝野政黨積極拉攏對象的國民民主黨代表玉木雄一郎說，「我們不會加入（自公）聯合政府」，再度否定加入自公聯合政府的可能。

玉木雄一郎在今天凌晨的記者會上說，「不確實聆聽我們的意見，一個法案跟預算案都不會通過，需要新的規則和作法來制定政策」，強調透過增加的席次來迫使執政黨實現國民民主黨所提出政策的想法。

日本維新會也否認會跟其他政黨合作，其代表馬場伸幸昨天晚間談到此事時說，「目前完全沒有考慮」。

1993年及2009年 自民黨兩度丟掉政權

日本自民黨從1955年成立後，一直到1993年曾維持過長達38年的單獨執政，但在1993年舉行的第40屆眾議院大選失去過半席次敗選，加上在野黨成功組成聯合政府，讓自民黨首度淪為在野黨。

雖然自民黨短暫失去政權後在1994年以聯合政府之姿重返執政，1996年更奪回首相寶座；但到了2009年再度敗選丟掉政權，由當時的民主黨以過半數席次贏得政權，自民黨直到2012年才又在前首相安倍晉三帶領下再度重返執政。（譯者：黃名璽）1131028