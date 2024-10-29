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日本擬11/11召集特別國會 選出下任首相

2024/10/29 12:51（10/29 13:07 更新）
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圖為日本國會議事堂。（中央社檔案照片）
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（中央社東京29日綜合外電報導）日本政府與執政黨正協調11月11日召集「特別國會」，同日將舉行選出下任首相的「首相指名選舉」。由於執政聯盟在這次大選未取得過半席次，首相石破茂能否成功連任備受關注。

「特別國會」指的是眾議院解散進行選舉後所召開的會議。日本憲法規定，從眾議院被解散後所進行的選舉日起，30天內必須召集特別國會。在眾議院大選獲得過半席次的政黨領袖，可在選後召集「特別國會」所舉行的首相指名選舉中，被選為新任首相。

不過，因為沒有任何一個政黨在這次眾議院大選單獨取得過半數席次，重演「各黨不過半」的政局，增添首相指名選舉結果變數，已表達有意續任首相的石破茂能否成功連任備受關注。

日本TBS電視台報導，日本政府與執政黨就11月11日召集「特別國會」已展開最後協調，自民黨為了讓石破茂能獲指名為首相，也正加緊與在野黨方面的協調作業。

讀賣新聞報導，石破茂如果再度獲國會指名為首相，屆時將讓第2次石破內閣上路。

有關「特別國會」日程，日本政府與執政黨目前計畫召開4天，從11月11日到14日止。石破茂規劃「特別國會」休會後前往巴西參加20國集團（G20）峰會等國際會議，預料將在返日後召集臨時國會，提出2024年度中央政府補正預算案。

自民黨與公明黨在這次眾議院大選大敗，成為在眾議院席次未過半數的少數執政黨。由於被迫面對嚴峻的國會運作，石破茂有意呼籲在野的國民民主黨代表玉木雄一郎，進行在每項政策合作的「部分聯合」。

對此，玉木雄一郎今天在記者會上說，「我沒聽到自民黨方面的回應，無法評論」，但強調「跟職務及政權框架無關，需要的是增加實際收入的經濟政策」。（譯者：黃名璽）1131029

日本第50屆眾議院大選27日落幕，自民黨與公明黨合組的執政聯盟以敗選作收。（中央社製圖）
日本第50屆眾議院大選27日落幕，自民黨與公明黨合組的執政聯盟以敗選作收。（中央社製圖）
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