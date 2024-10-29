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日本立憲民主黨盼政黨輪替 關鍵政黨對聯手態度消極

2024/10/29 12:21（10/29 13:22 更新）
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第50屆日本眾議院大選27日投開票，自民黨及公明黨組成的執政聯盟席次大減，從選前的279席減至215席，失去過半優勢。立憲民主黨由98席大增為148席，在野黨及無黨派共取得250席。（中央社製圖）
第50屆日本眾議院大選27日投開票，自民黨及公明黨組成的執政聯盟席次大減，從選前的279席減至215席，失去過半優勢。立憲民主黨由98席大增為148席，在野黨及無黨派共取得250席。（中央社製圖）
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（中央社記者戴雅真東京29日專電）日本眾議院大選結果出爐，執政的自民、公明黨席次未過半，最大在野黨立憲民主黨席次大增。面對即將舉行的首相指名選舉，立憲民主黨希望爭取在野黨合作，實現政權輪替。然而，掌握關鍵的國民民主黨仍持慎重態度，雙方的合作前景尚不明朗。

讀賣新聞報導，立憲民主黨昨天在總部召開執行役員會議，確認將以國民民主黨為中心，加強對在野黨的合作方針。立憲民主黨幹事長小川淳也會後向記者表示，對於首相指名選舉的應對措施，「會中一致認同要和各在野黨攜手合作，接下來將進行多方面的調整。」

在此之前，立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥拜訪了位於東京都內的「日本勞動組合總連合會」（簡稱連合）總部，與會長芳野友子舉行會談。野田會後表示，「將致力於打造在野黨團隊。」

據稱，芳野在會中表達了對兩黨攜手的期待，表示「立憲民主黨與國民民主黨都獲得了進展，希望兩黨能回應我們的要求。」

立憲民主黨席次在這次大選呈現飛躍式成長，從98席大幅增加到148席，站穩最大在野黨地位；國民民主黨也從選前7席，大幅成長到選後28席。反觀執政聯盟，從15日大選公告前的279席（其中自民黨247席、公明黨32席），縮水至215席（自民黨191席、公明黨24席）。

預計11月舉行的首相指名選舉將成選後朝野攻防的第一個戰場，由於「各黨不過半」，其結果有兩種可能：選前由自民黨與公明黨組成的執政聯盟繼續執政，或是「變天」由整合後的在野各黨組成另一個聯合政府，實現政黨輪替。

立憲民主黨已確認未來大方向，在包括首相指名選舉支持該黨代表野田佳彥等方面，呼籲其他在野黨展開合作。然而，目前其他政黨都對聯手持消極態度。

國民民主黨代表玉木雄一郎28日再次表明立場，表示「如果在外交、安全保障，以及核電等能源政策還有憲法等問題上無法達成共識，將很難合作。」

日本維新會幹事長藤田文武也表示，在首相指名選舉方面，該黨「與立憲民主黨在很多政策上存在很大差異」，對合作持否定態度。

對此，據稱野田正在考慮召開在野黨黨首會談，計劃透過直接磋商打破僵局。（編輯：田瑞華）1131029

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