財部國有地上權開標 麗寶集團逾6億元獵台中2地

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（中央社記者張璦台北28日電）財政部國有財產署今年第5批國有地招標設定地上權標的，根據今天開標結果，共2標標脫，包含台中市東區商業區土地、台中市南區住宅區土地，均由麗寶集團旗下的不動產開發公司標下，決標權利金總金額約新台幣6.18億元。

今年第5批國有地招標設定地上權標的分布為台中市3宗、台南市2宗，高雄市、桃園市、宜蘭縣各1宗，合計面積4.27公頃，權利金底價27億8496萬餘元。

根據今天開標結果，台中市有2宗標的順利標脫，首先，鄰近台中火車站的台中市東區練武段商業區土地，權利金底價約5億5536萬元，由福容開發以5億5609萬元得標，溢價率僅0.13%。

同時，四鄰學區及公共建設多的台中市南區住宅區土地，權利底價近6201萬元，由麗盛建設標下，得標金額為6276萬元，溢價率1.21%。

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國產署指出，為兼顧活化國有土地及國家住宅政策，國產署自民國111年起就位於都市計畫住宅區、面臨10公尺以上計畫道路，基地形狀方整且面積0.15公頃以上的標的，均先徵詢中央及地方住宅主管機關，確認有無社會住宅用地需求，經評估無需求者，續辦理活化利用。

國產署強調，招標設定地上權是國家保有土地所有權、提供使用權給民間的活化國有土地方式，在有土斯有財觀念下，其市場流動性與所有權市場有明顯區隔。（編輯：張均懋）1131028