群創第3季每股賺0.05元 第4季步入淡季電視面板持穩

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（中央社記者潘智義台北29日電）面板廠群創光電今天公布第3季營運成果，合併營收為新台幣555億元，營業淨損8億元，稅後淨利5億元，基本每股盈餘0.05元。

展望第4季，群創表示，進入面板傳統淡季，但預期中國「以舊換新」消費補貼政策有助支撐電視整機需求，電視面板價格可望持穩；資訊電子（IT）面板需求預期走緩。

群創指出，將持續「按需生產」策略，因應市場變化彈性動態調整產品組合、提高生產效率，同時透過致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域布局。

群創光電對第4季的面板展望，大尺寸面板出貨衰退高個位數百分比，價格衰退低個位數百分比，中小尺寸面板出貨則成長雙位數百分比。

群創第3季折舊及攤銷為79億元，資本支出38億元。

群創統計，第3季整體出貨面積608萬平方公尺，較第2季減少9.3%，液晶面板售價每平方公尺276美元。第3季營收以產品應用別區分，電視為35%、車用產品24%、可攜式電腦23%、手機及商用產品為13%、桌上型螢幕5%。

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以產品尺寸別區分，群創表示，10吋以下為13%、10到20吋為35%、20到30吋為14%、30到40吋為7%、40吋以上為31%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為76%以及24%。

回顧2024年第3季，群創說明，電視面板營收較第2季相對高位回落，非大宗消費品及非顯示器領域群營收均增長，第3季營收較第2季減少2.4%。透過持續優化產品組合及成本控管，第3季毛利率與稅前折舊攤提淨利率分別達9.0%及12.8%，基本每股盈餘維持正獲利。（編輯：張均懋）1131029