鴻勁10/31以每股559元登興櫃 前3季賺逾2個股本
2024/10/29 20:59
（中央社記者張建中台北29日電）IC測試分選機廠鴻勁將於10月31日以每股559元參考價登錄興櫃，鴻勁自結前3季稅後淨利新台幣33.2億元，賺進超過2個股本，每股純益20.55元。
鴻勁今天受邀參加證券商舉辦法人說明會表示，業務以測試分選機與溫度控制系統為主，設備廣泛應用於高效能運算、車用、5G、物聯網、消費性電子和記憶體等領域。
據法人估計，鴻勁在測試分選機設備市場占有率逾30%；美國市場比重約45%，中國市場比重20%，台灣約占15%，歐洲占10%，日本、韓國和東南亞等其他亞洲市場約占10%。
鴻勁2023年營收94.89億元，毛利率49.18%，稅後淨利30.68億元，每股純益19.17元。今年前3季營收90.32億元，年增11.07%，稅後淨利33.2億元，每股純益20.55元。
鴻勁表示，隨著人工智慧與高效能運算市場需求持續增加，先進封裝趨勢將帶動高階分選機價格與需求，推動營運持續成長。（編輯：張良知）1131029
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