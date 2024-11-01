中信銀：房貸業務謹慎承作 今年獲利一定優於去年

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（中央社記者謝方娪台北1日電）房市火熱，今年前8月本國銀行房貸餘額增額已超越2023年一整年，讓央行9月再度出手打炒房。中信銀行總經理楊銘祥今天表示，從2023年起即相對謹慎承作房貸業務，資產品質控管良好；此外他也提到，今年銀行獲利一定優於2023年。

楊銘祥今天出席金融總會及台灣金融研訓院主辦的台北金融科技展，對於美國即將迎來總統大選，他接受媒體聯訪時表示，選舉結果對產業當然會有影響，對銀行而言，關注的是整體政經環境變化。

楊銘祥進一步提到，銀行主要預測降息情境，例如原先預期美國會降5碼，是否轉為僅降2至3碼；他說，降得快不一定好，若美國降息策略採取緩降，對整體經濟會比較好。

另一方面，對於今年房市火熱，央行再度出手打炒房，楊銘祥指出，中信銀承作房貸業務，主要理念是協助首購族及自住型房貸，並和客戶加深往來，即除了房貸外，向客戶拓展信用卡、信貸等業務。

楊銘祥表示，中信銀自2023年起即相對謹慎承作新的房貸業務，房貸業務目前沒有太大問題，資產品質維持良好。

中信銀今年累計前3季稅後淨利達新台幣362.79億元，創歷年同期新高，年增14%，對於中信銀今年全年獲利是否優於2023年，楊銘祥回應，「當然，一定會比去年好」。

中信銀日前搶下SOGO聯名卡發卡權，外界關注下一步會否再布局量販店聯名卡，楊銘祥表示，「努力中，水到渠成看緣分」。

他提到，量販店與百貨公司場景不同，中信銀要經營每個主要場景的不同客層，希望每個產業龍頭都和中信銀合作，讓中信銀成為台灣人的日常。

日本布局方面，楊銘祥表示，中信銀預計明年將東京之星底下的熊本辦事處升格為分行，中信銀經營日本市場，策略是結合子行和分行服務半導體供應鏈，且不僅服務台商，而是力拚將日本關係鏈都納入，希望未來中信銀是日本半導體最重要夥伴之一。

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今年台北金融科技展於1日至2日舉行，中信金展區主打科技防詐、超個人化及擬真互動，秀出透過行動裝置語音指令即可完成提款的「GPT ATM」。富邦金則攜手旗下子公司參展，聚焦數位策略，包括結合AI應用的鷹眼識詐模型、語音客服機器人、生成式圖片結合投資建議，及結合大數據分析的保單健檢系統等。

台北富邦銀行數位金融總處副總經理陳傑豪接受媒體採訪時表示，運用AI的同時，北富銀亦致力數據保護，對於如何用、用於什麼領域等，均有一系列詳細規範，將數據治理拉高到極高層級。（編輯：潘羿菁）1131101