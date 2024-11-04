統一成最大股東 網家執行長張瑜珊：將充實營運資金

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（中央社記者何秀玲台北4日電）電商業者PChome網路家庭集團執行長暨總經理張瑜珊今天表示，統一成為PChome最大股東，長線看好電商成長，充實營運資金以做中長期布局。

至於是否見過統一董事長羅智先及未來如何合作，張瑜珊說，需等12月召開股臨會通過此案，現在不方便透露任何訊息。

網家今天舉辦雙11活動開跑記者會，旗下通路PChome 24h購物自10月25日暖身活動開跑後，首5日業績較前一週成長近6成，熱銷前3名分別為清淨家電、通訊品類、主機類。

張瑜珊表示，隨著雙11正檔將登場，今年不但有新台幣破億元回饋，也會深耕服務競爭力，品項更為齊全，今年雙11整體檔期業績希望優於去年同期，至於成長率則無法透露。

對於統一近期宣布入股PChome，統一將持股30%成網家最大股東，張瑜珊向中央社記者表示，今年年初時，董事長詹宏志曾提到，不排除各種異業或同業合作，與統一合作，也能因應蝦皮、酷澎或富邦媒momo背後都有一個大集團資源的競爭態勢。

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她表示，因今年12月19日將召開股東臨時會議，確認此合作案定價與交易完成，若有更多訊息，將會對外分享，不過雙方合作，長線看好電商成長，深耕本土服務與競爭力，充實營運資金以做中長期布局。

此外，根據調查，台灣電商滲透率2021年首度突破雙位數，相較中國與韓國滲透率高達30%以上，仍有落差。張瑜珊說，台灣過去電商滲透率較為停滯，若與中國和韓國相比，確實還有一段距離，顯示疫情後偏向實體購物，不過也看到更多機會與可能性，像是線上與線下合作，未來有望持續提高滲透率。（編輯：張均懋）1131104