研調：電視面板11月價格有撐 筆電應用恐明顯下跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北5日電）集邦科技預估11月電視面板價格仍可全面持平，在需求好轉下，不排除部分面板廠將針對需求較好特定尺寸提出漲價想法。液晶顯示器（Monitor）跌勢不再擴大，筆電面板恐明顯下跌。

集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，11月電視面板需求仍維持在相對熱絡水準，32吋與43吋在新興市場需求不差，大尺寸面板包括75吋與85吋受惠於中國以舊換新補貼政策的刺激，需求明顯上揚。

另外，品牌在十一長假促銷後，提前啟動雙十一促銷檔期，維持市場熱度不墜，集邦預期電視面板價格可望獲得支撐。

不過，集邦指出，液晶顯示器面板價格10月跌幅擴大，面板廠壓力遽增，進入11月後，需求仍處於淡季，因此跌價壓力仍在，但跌幅有機會不再擴大，可望維持與10月相當跌勢。主要是因為近期電視面板需求轉好，價格走勢已趨穩，甚至不排除有漲價機會，液晶顯示器面板價格也有機會受惠而逐步趨向穩定。

由於明年農曆新年落於1月，集邦評估，不排除部分品牌客戶將於12月提前備貨，也可望稍稍改善需求。以11月的液晶顯示器面板價格來看，不含背光模組面板價格下跌約0.2至0.3美元，面板模組價格21.5吋下跌0.1美元，23.8吋與27吋預計下跌0.2美元。

集邦認為，筆電面板需求雖然進入淡季，但在部分品牌客戶於年底前積極衝刺數量下，對面板的拉貨動能仍維持在一定水位，因此少部分面板廠在10月為爭取客戶訂單，率先在部分面板價格上微幅退讓。

進入11月後，在需求仍稍有支撐下，預期面板廠對筆電面板價格的態度將更為軟化，整體價格可能出現更明顯的跌勢。（編輯：楊蘭軒）1131105