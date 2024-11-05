經部新增工具機零件等5項產品 納入兩俄出口管制清單

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（中央社記者劉千綾台北5日電）為避免台灣貨品涉入軍事武器用途，經濟部今天宣布擴大輸往俄羅斯、白俄羅斯的出口管制範圍，增列3項纖維素相關產品以及工具機零件、電動機馬達各1項，新規定將於12月4日正式生效。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，與國際友盟一致行動、加強管控，今天增列3項纖維素相關產品（稅則分別為391212、391231、391290）以及工具機零件（稅則846693）、電動機馬達（稅則850110）各1項對兩俄出口管制。

經濟部說明，這5項產品可用於製造炸藥、軍事武器及戰場用無人機關鍵零組件，經與國際友盟協調，有必要加以管制，以防阻可疑的武器擴散活動。

經濟部今年6月禁止硝酸纖維產品對俄羅斯、白俄羅斯出口，這次增列3項其他纖維素相關產品，1項工具機零件、及1項電動機馬達，共計5項稅則對兩俄出口管制，新規定自今年12月4日起生效。

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經濟部提醒，廠商初次違規出口俄羅斯及白俄羅斯的罰則已大幅提高至新台幣100萬元，業者應遵守國內及國際出口管制規範，善盡企業查證義務，以避免因違規而影響商譽及自身權益。

為使廠商確實做好盡職調查，確保貨品最終流向，經濟部表示，積極透過各項管道向廠商宣導，今年已辦理19場宣導會，協助業者瞭解最新國際趨勢，以防範違規行為發生。經濟部亦將密切關注國際情勢發展，並滾動式調整出口管制措施，以因應不斷變化的局勢。（編輯：潘羿菁）1131105