SpaceX傳要求台廠外移 經部：供應鏈合作不受影響

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（中央社記者劉千綾台北5日電）傳出SpaceX考量地緣政治，要求台灣供應商產線外移。經濟部表示，今年已有46家台廠切入國際太空供應鏈，台灣在衛星地面接收設備有自主研發製造能量，具有競爭力，短期政治因素應不影響國際衛星商與台灣廠商供應鏈的合作。

路透社報導，根據知情人士及企業文件，億萬富豪馬斯克旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）要求台灣供應商將產線移往海外，已導致一些業者遷移部分供應鏈，其中至少1家供應商將產線移往越南。

經濟部表示，除Space X提供衛星通訊服務，還有其他的國際等衛星運營商，且目前國際衛星通訊服務趨勢，也是朝結合高、中、低軌道的多軌道衛星整合服務發展，以確保通訊韌性。

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在零組件方面，經濟部表示，今年已有46家台廠切入國際太空供應鏈。此外，經濟部也透過主題式研發，協助17案、共30家業者，成功整合開發衛星地面接收設備，涵蓋家用、車用、航海用與航空用各個面向。

經濟部表示，整體而言，台灣在衛星地面接收設備，已有自主研發製造能量，台灣的製造能量有競爭力，短期政治因素應不會影響國際衛星商與台灣廠商供應鏈的合作關係。（編輯：潘羿菁）1131105