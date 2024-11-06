投資人觀望美國大選結果 台股平盤震盪整理

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）美國總統大選登場，市場靜待開票結果，台股今天早盤維持平盤附近震盪整理。截至10時30分，集中市場指數上漲81.42點，報23188.21點，穿越10日線約23086點，站回所有均線之上，成交值約新台幣1742億元。

3大權值股，台積電早盤維持平盤附近震盪，牽動大盤走勢；鴻海開高後翻黑，維持平盤上下整理；聯發科力守平盤之上，最多上漲25元至1315元。

高價股今天表現強勢，股王信驊盤中漲逾5%至4195元，世芯-KY、嘉澤大漲超過半根停板，健策、鈊象等千金股盤中股價漲幅均超過3%。

安聯投信分析，今年美國大選，2位候選人民調數據逼近，增添不確定性，市場觀望氣氛濃厚，待大選後不確定性因素消除，市場有望回歸基本面。

安聯投信認為，雖然2位候選人在政策面各自有不同主張，其政策走向對市場帶來的機會與風險需要關注，不過整體來看，經濟展望正向，且軟著陸情境有利股債資產，其中如AI概念驅動結構成長，仍是市場焦點。（編輯：林家嫻）1131106