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莊翠雲：財劃法修正攸關國家長遠發展 不能倉促修法

2024/11/6 20:09
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（中央社記者張璦台北6日電）立法院財委會今天將國民黨團等提的財劃法修正草案送出委員會，全程僅花約3分鐘。財政部晚間針對未實質討論就逕行送出委員會表達遺憾，部長莊翠雲也表示，財劃法修正攸關國家整體長遠發展，應該要廣納各界意見，不能倉促修法。

立法院財政委員會今天審查財劃法部分條文修正草案，國民黨團祭出最高等級的「一級甲動」備戰，財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，散會。

財政部晚間發布新聞稿表示，財委會11月4日召開審查財劃法修正草案會議，當天主席裁示，請相關部會於11月6日會議前，提供財劃法部分提案版本所列指標相關名詞定義，並邀請22個地方政府及直轄市山地原住民區於今天列席與會，但今天會議並未進行實質討論，即逕行送出委員會，財政部對此表達遺憾。

財政部表示，近來中央對地方財政支援除中央統籌分配稅款外，另搭配一般性及計畫型補助款挹注地方財源，自103年度新台幣5486億元，逐年成長至114年度的1兆151億元，整體地方收支由101年度差短589億元逐步改善，112年度整體賸餘更達648億元。

財政部指出，此外，整體地方政府長期債務比率由103年度高峰5.6%，下降至112年度3.7%；其中較受外界關注的縣市財政，其債務改善情形更為明顯，103年度至112年度債務餘額減少約487億元，顯示目前地方財政並無出現不足而須立即改善的情況。

財政部指出，鑑於中央與地方收入劃分應兼顧事權及支出劃分，若僅要求中央大幅增加釋出財源，未同步確認地方實際需求，將造成地方政府享有財源大於其歲出的不合理情形。

經試算，財政部表示，國民黨團版本有14個地方政府修法後獲配財源（中央統籌分配稅款與一般性補助款）超過其歲出，恐造成地方政府不需積極財政努力，甚有消化預算而致支出浮濫之虞；各地方政府獲配財源雖有增加，但相互間差距懸殊，也將引起紛爭。

財政部重申，財劃法修法宜審慎規劃，充分討論再行推動，唯有縮小歧見、凝聚共識才有利修法；如未獲共識，即貿然要求中央大幅增加釋出財源，不僅危及中央財政穩健，也使中央喪失調劑地方財政盈虛與推動各項重大建設及社會福利政策的能力，反而對國家不利，絕非全民之福。（編輯：黃國倫）1131106

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