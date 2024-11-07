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宏碁第3季每股盈餘0.5元 近4季新高

2024/11/7 17:51
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（中央社記者吳家豪台北7日電）電腦品牌廠宏碁今天公布第3季財報，本業表現穩健，營業淨利達新台幣16.03億元，季增9.2%；稅後淨利15.05億元，季增7.2%；每股盈餘0.5元，為近4季新高。

宏碁今年第3季合併營收約726.91億元，季增8.3%，年增7.8%；毛利76.76億元，季增6.9%，年增5.2%，毛利率10.6%。第3季非電腦及顯示器事業占營收26.9%，已公開發行公司貢獻營業淨利的26.4%。

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今年前3季宏碁累計合併營收約1986.61億元，年增11.5%；毛利210.5億元，年增11.3%；營業淨利38.52億元，年增36.1%；稅後淨利41.11億元，年增5%；前3季累計每股盈餘1.37元。

宏碁發布新聞稿表示，為健全與強化風險管理機能及實踐永續發展目標，並強化永續治理，宏碁董事會決議調整隸屬董事會的「風險管理委員會」為「風險管理暨永續發展委員會」，範疇擴及資訊安全及企業永續。（編輯：楊蘭軒）1131107

#宏碁
#宏碁董事會
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