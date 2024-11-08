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台股連漲5天 上市公司總市值再度衝破75兆

2024/11/8 18:25
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（中央社記者曾仁凱台北8日電）美國總統大選塵埃落定，台股本週連漲5天，單週大漲773.81點或3.4%，8日集中市場指數收在23553.89點。根據證交所統計，上市公司總市值達到新台幣75兆4106億元，再度衝破75兆元。

產業別指數方面，本週漲幅以電腦及週邊設備類指數上漲5.98%為最大，跌幅最大則是油電燃氣類指數下跌3.65%。

其他未含金融類指數上漲720.24點，漲幅約3.62%；未含電子類指數上漲141.40點，漲幅約0.71%；未含金融電子類指數上漲42.21點，漲幅約0.28%。

本週全體上市股票成交金額為1兆7497億元，股票成交量週轉率2.11%。依產業別來看，成交金額前3名分別為半導體類5466億元，占交易金額比重31.24%；其次是電腦及週邊設備類成交金額2713億元，占比15.51%；其他電子類成交金額2072億元，占比11.84%。

累計今年初開盤迄今共205個交易日，集中市場總成交金額為86兆1770億元，市場日平均成交金額4203.76億元，股票成交量週轉率為109.83%，股票日平均成交量週轉率0.54%。（編輯：楊凱翔）1131108

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