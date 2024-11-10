新北電競總會成立 首屆理事長：帶動ACGE產業發展

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（中央社記者王鴻國新北10日電）「2024亞洲電子競技公開賽」今天舉行總冠軍賽，主辦單位宣布新北電競產業總會正式成立。首屆理事長朱可芬表示，將帶動台灣ACGE產業發展，提供年輕人實戰成長機會。

新北市「2024亞洲電子競技公開賽」總冠軍賽暨新北電競產業總會成立大會今天於新莊體育館舉行，新北市長侯友宜及國民黨立委洪孟楷等人出席，場面熱烈。

電競產業總會第一屆理事長由威剛科技公司處長朱可芬出任，她表示，她對總會的期許是和日韓歐美等地的ACGE「A（Animation，動畫）、C（Comic，漫畫）、G（Game，遊戲）、E（E-Sports，電競）」產業相關協會，溝通聯繫，以帶動台灣ACGE產業的國際能見度。

她表示，將和新北市政府等單位合作，推出產學合作計畫及獎學金，藉提供產業實習及職缺機會，讓年輕人可在實戰中成長，對接市場需求。

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她表示，今年有輝達執行長黃仁勳的旋風，但輝達的成功卻是所有ACGE產業共同的貢獻，因此，她將代表總會邀黃仁勳來參加總會的年度活動。一起推廣新北電競基地全方面課程，更期待下屆亞洲盃的電競賽事，可以看到台灣原創的3A大作，創造電競項目更好的內容。

侯友宜表示，「新北市電競產業總會」匯集ACGE業界指標性企業，盼共同打造穩固緊密的產業共榮生態。隨著科技發展，全球電競產業成長快速，愈來愈多專業人才投入運動競技，市府積極透過產官學三方合作，共同推動電競產業，打造新北為電競之都。（編輯：李錫璋）1131110