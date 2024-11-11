富邦投信砸逾18億買日盛投信100%股權 估明年完成合併

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北11日電）富邦金子公司富邦投信董事會今天通過擬以現金為對價吸收合併日盛投信，預計合併價金總額介於新台幣18.03億元至20.44億元間，若於股東臨時會通過並獲得主管機關核准，預計於2025年完成富邦投信及日盛投信合併。

富邦金今天赴證交所召開重大訊息記者會，富邦金表示，富邦投信董事會今天通過吸收合併日盛投信一案，富邦投信將以現金對價吸收合併日盛投信，預估每股合併對價介於46.23元至52.42元間，預估合併價金總額介於18.03億元至20.44億元間。

富邦金指出，日盛投信董事會今天同步通過此合併案，此案為雙方合意併購，將於取得主管機關核准後訂定合併基準日，預計2025年完成合併。

富邦投信將依金融機構合併法、企業併購法、證券投資信託事業管理規則、金融控股公司法及公司取得或處分資產處理程序及相關法令規定與日盛投信進行現金合併案，合併後將以富邦投信為存續公司，日盛投信為消滅公司。

富邦金說明，富邦投信允諾將致力維護所有員工權益，同時期盼盡速整合以發揮營運綜效，待富邦投信及日盛投信雙方股東臨時會通過及主管機關核准後，規劃於2025年完成富邦投信及日盛投信合併。

富邦金指出，富邦投信預期雙方合併後將有助富邦投信提升資本效率、達到成本優化並強化銷售業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。

富邦金表示，富邦投信與日盛投信在產品線具互補性，富邦投信長期積極耕耘ETF基金，發展各類主題型ETF、規劃新型態主動型ETF，日盛投信則在主動式股權及貨幣型基金上有亮眼表現，預期合併後將強化富邦投信市場競爭力、帶動資產規模持續成長，進而發揮投信產業合併價值與綜效。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

富邦金說明，截至今年9月底止，富邦投信總管理規模為7526億元，若合併日盛投信，總管理規模將擴大至8354億元，業界排名維持第4；若單看貨幣型基金總規模，則將自原先567億元一舉提升至1092億元，富邦投信在貨幣型基金資產類型排名將躍居市場第2大。

富邦金指出，在未來整合後，將有利貨幣市場基金經營團隊、台股基金投資團隊及海外投資團隊發展主動式ETF及全委相關業務，另在降低營運成本方面，因中後台營運團隊及系統整併，長期也將有助富邦投信建置全天候且具效率的經營大平台。（編輯：潘羿菁）1131111