矽力估第4季營收成長力道比往年弱 敦泰預期小成長

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（中央社記者張建中新竹13日電）IC設計廠矽力-KY預期，第4季營收可望較第3季成長，只是成長力道可能較往年弱。敦泰預期，第4季營收將較第3季小幅成長。

電源管理晶片廠矽力-KY和面板驅動IC廠敦泰今天召開線上法人說明會，矽力-KY說明第3季營運結果，隨著庫存調整情況好轉，消費、工控、資訊和車用等應用皆有較大增長，第3季營收新台幣48.9億元，季增6%。

矽力-KY第3季毛利率53.9%，稅後淨利7.53億元，季增34%，每股純益1.96元；累計前3季每股純益約3.63元。

矽力-KY預期，第4季營收可望較第3季成長，只是成長力道可能較往年弱，中國以外的海外市場不確定性較高。消費電子和車用是近期成長主要重點，高效能運算、新能源和電動車則是長期成長重點。

敦泰受惠傳統旺季效益發酵，高階手機銷售強勁，帶動主動式有機發光二極體（AMOLED）觸控晶片出貨成長，中低階整合觸控功能的顯示驅動晶片（TDDI）拉貨力道也轉強，第3季營收達38.13億元，季增28.1%。

隨著產品組合變化，敦泰第3季毛利率滑落至22.3%，稅後淨利1.68億元，每股純益0.79元；累計前3季每股純益1.85元。

敦泰表示，受惠春節效應，第4季仍有基本備貨需求支撐，中低階TDDI產品銷售可望維持，AMOLED觸控晶片出貨也將持續增長，預期第4季營收將較第3季小幅成長。（編輯：潘羿菁）1131113