本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強賽圖文直播》江坤宇陽春砲 台灣1比0多明尼加
首頁 / 產經

全福生技12月中旬掛牌上市 承銷價暫定38元

2024/11/14 19:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北14日電）新藥公司全福生技今天舉辦上市前業績發表會，預計在12月中旬掛牌上市，暫定承銷價格38元；全福生技董事長林羣表示，上市後下一個階段目標，將全福生技打造為國際級生技醫藥公司，也將持續擴充與成長。

林羣表示，全福生技最大的優勢就是擁有國際級研究開發團隊，以自馬偕醫院專屬授權取得創新PDSP再生醫學技術平台為核心，開發出BRM421及BRM424二項產品，分別針對乾眼症及神經營養性角膜炎展開臨床試驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

全福生技近期透過資產購買，取得2項原由工研院開發授權的眼滴劑新藥產品，治療青光眼治療藥物BRM411，以及具有抗血管新生作用機制以治療新生血管性青光眼BRM412。全福生技目前已有4項眼科新藥進入臨床開發階段。

林羣表示，全福生技是台灣自行開發第一線用藥的全新機制藥物，進入美國臨床試驗第三期的新藥公司；全福選擇臨床時間短，市場龐大且具高度成長性的眼科新藥為優先發展領域；胜肽類藥物兼具大小分子藥物的特質，也是目前新藥開發最熱門的領域之一。（編輯：黃國倫）1131114

林羣
台睿：抗癌新藥拚6至9個月取得國際授權
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：