全福生技12月中旬掛牌上市 承銷價暫定38元

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（中央社記者何秀玲台北14日電）新藥公司全福生技今天舉辦上市前業績發表會，預計在12月中旬掛牌上市，暫定承銷價格38元；全福生技董事長林羣表示，上市後下一個階段目標，將全福生技打造為國際級生技醫藥公司，也將持續擴充與成長。

林羣表示，全福生技最大的優勢就是擁有國際級研究開發團隊，以自馬偕醫院專屬授權取得創新PDSP再生醫學技術平台為核心，開發出BRM421及BRM424二項產品，分別針對乾眼症及神經營養性角膜炎展開臨床試驗。

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全福生技近期透過資產購買，取得2項原由工研院開發授權的眼滴劑新藥產品，治療青光眼治療藥物BRM411，以及具有抗血管新生作用機制以治療新生血管性青光眼BRM412。全福生技目前已有4項眼科新藥進入臨床開發階段。

林羣表示，全福生技是台灣自行開發第一線用藥的全新機制藥物，進入美國臨床試驗第三期的新藥公司；全福選擇臨床時間短，市場龐大且具高度成長性的眼科新藥為優先發展領域；胜肽類藥物兼具大小分子藥物的特質，也是目前新藥開發最熱門的領域之一。（編輯：黃國倫）1131114