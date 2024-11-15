瓜地馬拉台僑李志仁打拼24年 建立中美洲泡麵王國

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市14日專電）「在海外要開創新事業，就要用台灣人最專長的」。瓜地馬拉台僑李志仁就是用這個信念打拼24年，以自創品牌「Laky Men」在中美洲打造充滿台灣味的泡麵王國。

和早年許多台灣人一樣，有著「一卡皮箱闖天下」的勇氣，李志仁在1975年從高雄移民到南美洲的玻利維亞開啟事業。不過，在行經中南美洲許多國家後，李志仁決定轉戰瓜地馬拉。

他當時心想瓜地馬拉是中美洲最大經濟體，人口多，國家政局和基礎建設都較為穩定，「最重要的，瓜地馬拉是台灣的邦交國，所以就選這裡了」！

一開始李志仁設廠製造美耐皿餐盤器皿，不過2000年時，因為中國加入世界貿易組織（WTO），國際塑膠市場開始受到衝擊。李志仁思索再三，決定把自己和台灣人的最愛—泡麵，引進中美洲，在當地自創泡麵品牌「Laky Men」。

這不只是一項全新的創舉，還要讓沒有吃過泡麵的中美洲人民接受新的食物，更是一大挑戰。

李志仁從調整口味，行銷策略，一步一步從無到有。他發現中美洲的消費者，最喜歡雞肉口味的泡麵，和亞洲人非常不一樣。李志仁說：「（創業）中不是沒有失敗過，之前第一個小廠就倒閉賠本了，一開始真的很辛苦」。

不過，他站穩腳步再出發，以瓜地馬拉為基地，看好中美洲共同市場自由貿易區「關稅同盟」的策略，最快一天內從瓜地馬拉發出的商品，就可以抵達中美洲任何一個國家。

面對可能的海外市場競爭對手，例如中國業者，李志仁除了薄利多銷外，在地化更是一大優勢。李志仁說，「海外運輸成本就要30%，泡麵保存期限也只有半年到一年，別人絕對打不倒我」。

24年來，「Laky Men」不只成為瓜地馬拉市占第一名的泡麵品牌，並在當地創造業機會。現在工廠有1200名員工，每個月生產400個貨櫃，200萬箱泡麵。六層樓高的巨型倉庫，工人和卡車不停將泡麵搬運出貨。

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北到美國墨西哥，南到巴拿馬哥斯大黎加，都是李志仁中美洲泡麵王國的版圖。他發下豪語「規劃5至10年內，產量翻倍，每月400萬箱並進軍南美洲市場」。

李志仁不僅是瓜地馬拉事業經營成功的台僑和台商，同樣身為僑委會僑務委員的他，也因為熱心公益，長期協助台灣外交工作，今年更榮獲玉山僑務專業獎章。他說：「只要台灣有需要，我都會到」。（編輯：高照芬）1131115