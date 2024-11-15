技嘉：GB200明年初出貨 美國、大馬產線首季上線

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（中央社記者吳家豪台北15日電）主機板與顯示卡廠技嘉科技今天召開法人說明會，集團總經理李宜泰說，明年變數非常大，技嘉會更注重全球布局，希望維持成長動能。技嘉發言人劉文忠表示，輝達GB200系列伺服器預計明年初開始出貨貢獻營收，估明年整體營收將成長雙位數。

劉文忠說，原本預計今年第4季投產的美國與馬來西亞產線，因電力申請作業較預期更晚，將延至明年第1季上線。技嘉規劃2025年直接液體冷卻（DLC）機櫃每月產能上看2500個。

劉文忠說，過去一年來基於地緣政治、成本考量、人力供應、運費成本、法令法規等因素，技嘉除了在中國擴產之外，也積極在東南亞、南亞、歐洲、北美、南美拓展生產基地，會彈性調整優化，以滿足客戶需求。

他表示，今年前3季資本支出達新台幣18.8億元，年增5.5倍，代表全球布局更積極。這些資本投入都會逐漸轉為未來的營收與獲利，技嘉在全球布局會保持一定的彈性。

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談到伺服器廠美超微（Supermicro）因無法如期提出財報，面臨下市危機，可能引發轉單效應，劉文忠說，技嘉不方便評論此事，不過相關影響應該屬於中長期，客戶訂單調整也需要前置時間，預期客戶會持續動態調整。

技嘉今年第3季合併營收約新台幣704.45億元，年增90.32%，營業利益33.76億元，年增2.02倍；稅後淨利23.25億元，年增57.3%，每股盈餘2.91元。（編輯：張均懋）1131115