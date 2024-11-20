擴大電子簽章 集保eCounter股務平台明年上線

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（中央社記者潘智義台北20日電）台灣集中保管結算所今天宣布，股務事務e櫃台（eCounter）服務預計於明年3月完成系統開發，並推動公開發行公司簽約使用，將於5月15日上線。

配合金管會推動金融科技及協助數位發展部擴大電子簽章普及運用，集保結算所規劃建置股務事務e櫃台，提供公開發行公司股東得採數位簽章方式，向公司或股務代理機構線上申辦股東開戶及基本資料變更等服務，無需親自前往辦理。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保「股東e服務」繼電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）及股務事務電子通知（eNotice）等多元服務後，再加入eCounter平台，建構完整股務4e生態系。

林丙輝說明，基於普惠金融的理念，集保eCounter平台提供股東及發行公司無償使用，此服務運用符合電子簽章法定義的數位簽章技術，並計劃於明年5月首先在網頁瀏覽器（PC版）提供股東開戶及基本資料變更等股務服務，後續將推出手機版的申辦功能。

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至於其他的股務項目，集保會分階段納入服務範圍，全面解決股東因臨櫃申辦所帶來的不便。eCounter平台上線後，預估每年可減少超過百萬張申請書件的紙張，換算每年約可減少8.2公噸的碳排放，隨著服務項目的擴展，減碳效益會更加顯著。

此一創新舉措除了是集保結算所對環境、股東及發行公司3方需求的積極回應，更展現推動數位化與環境面的長期承諾，以實現ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續發展目標。（編輯：張良知）1131120