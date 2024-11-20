出入境超帶黃金 今年前10月海關裁罰倍增至1913萬元

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（中央社記者張璦台北20日電）財政部關務署台北關統計，今年前10月查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額的現金、黃金等洗錢防制物品案件已達56案，較去年全年增加約33%，其中查扣超帶黃金1萬2328公克（即12.328公斤），裁罰金額折合新台幣約1913萬元，分別較去年全年大增逾6成、1.14倍。

財政部關務署台北關今天公布統計，113年前10月，查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額的現金、黃金等洗錢防制物品案件已達56案，較112年全年的42案，增幅約33%。

台北關指出，113年前10月沒入價額方面，折合新台幣5884萬元，與112年全年3943萬元相比，增幅高達49%。

台北關進一步表示，今年前10月旅客出入境未申報的超帶黃金，高達1萬2328公克，與112年全年的7637公克相比，大增61.4%。至於裁罰金額，今年前10月折合新台幣約1913萬元，較112年全年的893萬元，成長1.14倍。

關務署指出，112年至113年10月，查獲旅客攜帶超量黃金皆為台北關，其他關則沒有。

台北關說明，依據現行規定，旅客出入國境攜帶現金部分，新台幣以10萬元為限、人民幣以2萬元為限、其他外幣則以等值1萬美元為限。

非現金部分，無記名有價證券總值以等值1萬美元為限、黃金以等值2萬美元為限、其他有洗錢風險的貴重物品（如鑽石、寶石、白金等）以等值新台幣50萬元為限，攜帶以上物品超過限額者，均應主動向海關申報。

台北關指出，上述各項物品限額部分，是以每名旅客個別計算，且無年齡限制，旅客向海關辦理申報後即可攜帶出入境，申報作業也無須繳交稅費或手續費，呼籲旅客誠實申報以保障個人財產。

台北關強調，旅客不論是出境或入境，攜帶現金及貴重物品超過限額時，應依規定主動申報，避免因疏忽或誤解法規而導致財物遭沒入或罰鍰。（編輯：潘羿菁）1131120