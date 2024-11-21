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虛擬資產業登記制11月底上路 26家業者過渡期須調整

2024/11/21 16:49
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（中央社記者謝方娪台北21日電）金管會修正法規，虛擬資產業將自現有洗錢防制法遵聲明改採登記制，預計11月底上路。現行26家完成法遵聲明的業者須在過渡期內配合調整，最晚明年3月底前向金管會辦理登記，並於同年9月底前正式完成登記。

若屆時虛擬資產業者未完成登記卻繼續經營虛擬資產業務，將面臨2年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣500萬元以下罰金。

配合洗錢防制法修正，金管會日前預告「提供虛擬資產服務事業或人員洗錢防制登記辦法」及「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」條文修正草案，隨預告期滿，將於今年11月底正式發布。

現行業者若要從事虛擬資產業務，須先向金管會完成洗錢防制法遵聲明，若未完成洗錢防制法遵聲明即從事業務，金管會可處行政罰，金管會此次修正法規後，洗錢防制法遵聲明將退場，全面改為登記制，未來若未完成洗錢防制登記即從事業務，將背上刑事責任。

現行26家已完成洗錢防制法遵聲明的虛擬資產業者，在金管會11月底公布法規上路後，同樣必須重新申請洗錢防制登記，金管會特別訂定過渡條款，26家完成洗錢防制法遵聲明的業者最晚須於明年3月31日前向金管會辦理登記，並須於明年9月30日前正式完成登記。

至於目前尚未完成洗錢防制法遵聲明、但有意從事虛擬資產業務的業者，待金管會11月底公布法規上路後，即可向金管會辦理登記，在正式完成登記後，才可從事虛擬資產業務。

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此次法規中，金管會同步訂定虛擬資產業負責人或實質受益人消極資格條件，包括有一定犯罪紀錄但尚未執行或執行完畢後尚未逾一定年限者，或受破產宣告尚未復權等，均不得擔任虛擬資產負責人或實質受益人。

金管會並明定，虛擬資產服務商應每年製作風險評估報告函報金管會。業者撰寫報告須了解、評估洗錢及資恐風險等，涵蓋範圍包括客戶國家及地區，產品及服務、交易及支付管道等面向，決定整體風險等級並提報降低風險的適當因應措施。（編輯：楊蘭軒）1131121

#金管會
#虛擬資產
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