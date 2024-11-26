吳東亮：川普2.0全球經濟添變數 AI支撐台灣穩健成長

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（中央社記者張璦、劉千綾台北26日電）明年川普將重返白宮，工商協進會理事長吳東亮今天表示，其新政策的不確定性雖可能對全球市場、經濟帶來重大變數與挑戰；但台灣擁有相對樂觀的條件，在AI需求持續強勁、台商回流、國外科技大廠資金挹注下，預期出口貿易、民間投資都將獲穩健成長的支撐。

工商協進會工商早餐會今天登場，吳東亮致詞時表示，今天有個非常值得慶賀的事情，台灣勇奪世界12強棒球賽冠軍，從賽前的不被看好，到最後獲得冠軍，寫下光榮歷史，這種鍥而不捨的團隊合作精神，就是Team Taiwan最大的實力，相信工商界也會用這種精神凝聚共識，與政府齊心合作，以「台灣尚勇」實力，實現總統賴清德「經濟日不落國」的願景。

吳東亮指出，工商協進會每年固定與行政院召開工商早餐會，針對經濟發展相關議題進行討論溝通，今天是行政院長卓榮泰上任後的第1場工商早餐會，感謝他率領多位部會首長一起聆聽企業界建言。

吳東亮表示，今年6月自己也率領工商協進會拜會賴總統，當時賴總統強調，新政府最重要的任務就是拚經濟，7月行政院成立經濟發展委員會，邀請產官學研意見領袖擔任顧問，廣納建言，過去幾個月，確實讓業界感受到卓榮泰及內閣團隊非常積極與工商界互動，也展現出政府與企業協力促進經濟發展的企圖心。

吳東亮進一步指出，在各國政府與央行的努力下，全球維持經濟成長的同時，通膨也逐漸回穩，台灣受惠全球貿易回溫，出口維持正成長，帶動整體經濟表現優於市場預期，全年經濟成長率應可超過4%，這是近10年來的次高，也證明卓榮泰及內閣團隊在經濟治理上的卓越能力。

展望2025年，吳東亮表示，美國新任總統川普（Donald Trump）上任之後，新政策的不確定性將為全球的金融市場與經濟發展帶來重大變數與挑戰；然而，台灣仍有相對樂觀的條件，尤其是在全球人工智慧（AI）需求持續強勁的大環境下，加上台商回流、國外科技大廠的資金挹注，出口貿易與民間投資都獲得穩健成長的支撐。

吳東亮說，政府若能持續營造多元、穩定供電的環境，吸引國際人才、鼓勵金融發展、支持產業成長，並實現亞洲資產管理中心的目標，將能進一步強化台灣經濟、社會與環境韌性，因應全球政經環境變遷的挑戰。

吳東亮表示，工商協進會呼應政府擘劃的產業政策，提出27項提案、74項具體建議，感謝卓榮泰對工商界的重視，指示各部會迅速回覆，期望工商界各項建言能夠解決問題、達成共識，共同為提振台灣經濟成長而努力。（編輯：林家嫻）1131126