山富：平均團費緩降 明年營收拚雙位數成長

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（中央社記者江明晏台北27日電）疫後旅遊市場續強，山富旅遊表示，今年平均團費較去年微幅減少，明年團費視區域機票價而定，過年檔期銷售已逾6成；受惠高價團、中低價客群需求、航空公司闢新航點及數位化成果帶動，估2025年營收將維持雙位數成長。

山富旅遊今天舉行法人說明會，發言人李慶良表示，山富營收來源分為出境、入境、國旅和機票，以出境占80%為最大宗，機票則是用淨額法直接認列獲利。

山富以第3季營收為例，出境旅遊中，來自東北亞的營收占比為50%、東南亞15%、長程線20%、其他15%；郵輪的營收占比約15%，第4季有3個航次出發，將貢獻營收占比10%以上。

山富今年前3季營收和毛利都超過去年，但受到業外認列損失影響，淨利和盈餘下滑。

展望明年，李慶良表示，明年過年有9天長假，目前銷售狀況達6到8成，銷售情況正常，同時看好兩岸旅遊未來仍有機會開放，過去中國市場占出境旅遊比重約達10%到20%的營收。

他表示，2023年是疫後剛解封的一年，當時機票價格高，帶動團費大漲，今年機票供給成長，價格稍微接近疫情前常態，平均團費微幅減少緩降，不會高於去年；明年團費則會看區域機票價格而定，例如美西線機票價格鬆動，但日本線還是需求強勁以支撐價格。

整體而言，山富看好2025年營收會比今年更成長，維持雙位數成長動能。他說明，來自高價客製化團動能持續，價格趨於正常化後，將會帶動另一波中低價格帶需求成長；而航空公司航點持續增加，也有助於新商機挹注。

另外，山富積極導入數位化，包括機票訂位系統與企業差旅系統，都可在不增加人力下，持續創造營收，也是另一塊成長動能。

至於毛利率走勢，他表示，隨著市場競爭增加，毛利率確實下滑，還要看明年市場供應情形。（編輯：張良知）1131127