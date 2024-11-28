吳誠文：若學者願投入 增加核融合研究經費沒問題

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（中央社記者張璦台北28日電）「核綠共存」議題受矚，國科會主委吳誠文今天表示，國科會對各種潔淨能源的研究，一直都是持開放態度，114年度政府科技預算額度，整體達約新台幣1595億元，其中核融合研究編列大概4500萬元，只要有學者願意投入，未來經費增加是沒有問題的。

此外，川普2.0來襲，立委關切台積電在美投資「N-1」模式（以台灣最先進製程的前一代為主），恐被打破。吳誠文表示，台灣有辦法堅持此原則，先進製程技術的研究若移到全世界其他任何地方，都不可能比台灣更有效率。

立法院教育及文化委員會今天排定審查114年度中央政府總預算案有關國家科學及技術委員會及所屬單位預算案，吳誠文率所屬機關首長列席備詢。

國民黨立委洪孟楷質詢時指出，工商協進會日前舉辦早餐會，建議政府研議「核綠共存」的可行性，政府也表態未來只要在核安、核廢料處理和全民有共識等3原則下，對新核能技術持開放態度，且對於近年供電需求，外界也不用擔心，洪孟楷關切國科會編列相關研究經費規模為何。

吳誠文表示，國科會對各種潔淨能源的研究，一直都是持開放態度，目前學界的確有相關計畫在進行當中；114年度政府科技預算額度，整體達約1595億元，其中核融合研究編列大概4500萬元，只要有學者願意投入，未來經費增加是沒有問題的。

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此外，洪孟楷、民進黨立委陳秀寳也關心，台積電在美國的投資「N-1」模式，川普將在明年重返白宮，此原則恐被打破，台灣有無辦法堅持。吳誠文回應，「我們有辦法堅持」，台灣的利益與先進技術也不會被犧牲。

吳誠文進一步說明，台灣先進半導體製造技術現在領先全球，主因台灣有非常好的推動環境，科學園區的建置、產學研官界的合作，在國外是沒有辦法找到的，也因此，先進製程技術的研究一定會根留台灣，若不留在台灣，移到全世界其他任何地方，都不可能比台灣更有效率；台灣持續把先進製造技術往前推動，對全世界都是有利的。（編輯：翟思嘉）1131128