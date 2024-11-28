國銀新南向 金管會核准彰銀向馬來西亞申設納閩分行

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（中央社記者謝方娪台北28日電）彰化銀行看好馬來西亞經濟穩健成長，規劃設立馬來西亞納閩分行並同時成立吉隆坡行銷服務處，以搶攻新南向商機，金管會今天宣布同意彰銀向馬來西亞主管機關申設納閩分行及吉隆坡行銷服務處。

彰銀看好馬來西亞經濟穩健成長動能，為提供客戶良好金融服務、分享區域經濟成長效益及多元化資產配置，規劃設立馬來西亞納閩分行，並同時成立吉隆坡行銷服務處。金管會今天宣布同意彰銀向馬來西亞主管機關申設納閩分行，含吉隆坡行銷服務處在內。

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目前共有兆豐銀行、國泰世華銀行、台中銀行及台新銀行合計4家在馬來西亞納閩島設立4家分行，另有6家行銷服務處及3家代表人辦事處，若後續彰銀獲馬來西亞主管機關核准，將成為第5家赴馬來西亞市場設點的銀行。

根據金管會銀行局統計，截至今年9月底止，彰銀已設立的海外分支機構包括中國子行、紐約分行、洛杉磯分行、東京分行、倫敦分行、香港分行、新加坡分行、馬尼拉分行及東京分行大阪出張所，另於緬甸仰光設有1家代表人辦事處。（編輯：潘羿菁）1131128