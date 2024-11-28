達發獲經部1.4億補助 開發高效音訊晶片拚市占達2成

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（中央社記者劉千綾台北28日電）為搶攻高階藍牙耳機市場，經濟部產業技術司近日通過達發科技的「無線音訊高能效混合運算平台前瞻技術開發計畫」，計畫獲新台幣1.4億元補助，將開發高效音訊晶片，預計技術上市後，達發的全球市占率可提升至2成，超越高通。

經濟部產業技術司近期召開A+企業創新研發淬鍊計畫113年度第9次決審會議，會中通過達發科技股份有限公司、分子智藥股份有限公司、阿比特電子科技股份有限公司、智齡科技股份有限公司等4項計畫，分別於AI晶片、生成式AI與應用等領域進行研發，預期取得6項專利、衍生投資逾8000萬元。

隨著無線音訊技術的快速進展，經濟部技術司表示，達發科技申請「無線音訊高能效混合運算平台前瞻技術開發計畫」，獲得補助1.4億元，目標鎖定高階藍牙耳機市場，開發高效音訊晶片，可於毫秒間辨別並處理多場景音源，在吵雜環境中自動降低背景噪音、增強人聲語音，並支援AI應用。

技術司表示，達發科技計畫預計取得6項以上專利，技術上市後，達發科技全球市占率可望提升至20%，並超越高通，成為非蘋果陣營的全球高階藍牙耳機市場龍頭，為台灣音訊產業帶動300億元的經濟價值。

此外，技術司今年首度開放「前瞻技術創業投資計畫（A+STEP）」申請，促成法人創投與獲投的新創事業投入前瞻技術開發，今年11月正式核准3案，包括分子智藥「生成式AI新藥開發平台暨示範計畫」，獲得補助1500萬元。

計畫將整合分子智藥最擅長的性質預測與目前急速發展的生成式AI，並與財團法人生技中心一同進行驗證，期間預計衍生投資2250萬元，協助台灣的AI技術在製藥領域應用落地，並推動台灣在全球藥物研發領域的影響力。

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隨著生成式AI快速發展，阿比特電子科技申請「數位式記憶體內運算的人工智慧加速器計畫」，獲得補助3000萬元。計畫開發期間預計衍生投資6000萬元，未來阿比特人工智慧加速器的低功耗技術結合高精度技術，將隨生成式AI的發展得到更廣泛的應用。

全球AI賦能的醫療市場正顯著成長中，智齡科技的申請計畫也獲得補助3000萬元，將應用生成式AI技術，研發為照護人員實現照護溝通優化的照護智能助理（Nurse Copilot），未來規劃在智齡科技的1100家長照機構上線，預計幫助4700名護理師，減少20%的間接照護時間，節省約1億元的照護成本，加速台灣照護產業數位轉型升級。（編輯：楊蘭軒）1131128