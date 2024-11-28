5銀行有意試辦虛幣保管業務 2025年上半可望見首案

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（中央社記者謝方娪台北28日電）因應未來可能蓬勃發展的虛擬資產保管需求，金管會將自2025年1月1日至4月30日，受理金融機構申請試辦虛擬資產保管業務。目前已有5家民營銀行躍躍欲試，若屆時送審文件齊備，估最快明年上半年有望看見首例試辦案。

近年虛擬資產市場逐漸蓬勃發展，考量金融機構辦理虛幣保管業務已漸成國際趨勢，金管會規劃推動主題式業務試辦，將自明年1月1日起至同年4月30日，開放金融機構申請試辦虛擬資產保管業務，以激盪國內金融創新可能性。

金管會綜合規劃處副處長施宜君今天在例行記者會說明，為協助金融機構了解主題式業務試辦辦理原則、業務範圍及申請文件中應提供的資訊，金管會先前研擬說明資料對外徵詢意見，考量外界提供意見大多涉及試辦程序面或後續業務規劃及運作等共通性問題，金管會決議進一步釋出問答集供金融機構參考。

施宜君表示，金管會將於明年1月至4月開放金融機構申請試辦虛擬資產保管業務，金融機構亦可與金融科技業者合作辦理試辦；案件審查期間原則上為2個月，若申請業務試辦的金融機構送審文件齊全，最快明年上半年有可能看見首例試辦案。

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施宜君透露，目前已有5家民營銀行表達興趣、向金管會探詢虛擬資產保管業務試辦相關事宜，金管會對金融機構申請此項業務試辦並無設特定資格限制，後續審查主要將檢視金融機構安全及風險管理面辦理情形。

施宜君提到，若銀行試辦虛擬資產保管業務，主要客戶應為國內虛擬資產交易所，業務利益為保管手續費，若交易量達一定規模，可望挹注銀行一定手續費收入，除此之外，銀行試辦虛擬資產保管業務過程，亦可望探索金融創新技術，有助銀行金融科技相關業務發展。（編輯：楊蘭軒）1131128