第一保前3季賺贏2023全年 對股利發放正向樂觀

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（中央社記者謝方娪台北2日電）第一保保險本業穩定成長，今年前3季稅後淨利達新台幣7.78億元，年增近54%，已賺贏2023年全年。展望明年股利發放，總經理陳信坤表示，公司不作財測，若12月平順，基本上對股利正向樂觀看待。

第一保今天下午召開法人說明會，今年前3季簽單保費達68.85億元，年增4.85%，自留保費53.78億元，年增3.68%，在保險本業穩定成長下，今年前3季稅後淨利達7.78億元，年增近54%。

陳信坤會後接受媒體聯訪表示，第一保累計前3季每股盈餘（EPS）為2.58元，往年配發率落在5成左右，另帳上保留盈餘項下未分配盈餘尚有0.98億元，基本上若12月平順，對明年股利發放正向樂觀看待。

整體產險業今年前10月簽單保費年增逾1成，主因離岸風電、太陽能及儲能設備等帶動工程險大幅成長，但第一保基於風險評估，未追逐工程險業績，前10月簽單保費逾75億元，年增率為4.5%。

陳信坤也提到，公司過往對營業大貨車、遊覽車及租賃車承作比率高，考量損失率偏高，去年和今年開始進行一定幅度業務篩選，帶動自留綜合率好轉，明年亦將繼續推進業務篩選。第一保2025年簽單保費目標設定為89億元，預估年成長率落在3至5%區間。

截至今年上半年第一保資本適足率（RBC）為867.4%，遠高於金管會200%法定標準。國內保險業將於2026年接軌TW-ICS，根據第一保目前試算，ICS水準亦將符合100%法定標準以上無虞。

第一保去年有5成員工領到5個月年終獎金，最差亦有2.2個月。展望今年年終獎金發放，陳信坤透露，今年業績成長，提撥年終獎金亦呈現增加，今年發放年終獎金水準有望優於去年。

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截至今年第3季底止，第一保資產配置總額達164.2億元，其中金融機構存款占比達35.9%、有價證券類固定收益債券占比合計26.7%，另股票19.5%、受益憑證基金6.2%、證券化資產1%、不動產配比8.5%，海外投資方面，外幣存款配置逾2.2%。

第一保表示，目前配置國內債券部位均屬長期且利率固定，可預期未來固定收益維持現有水準，明年策略仍希望墊高固定收益配比，並視未來金融市場走向增加或減持風險性資產。（編輯：楊蘭軒）1131202