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三陽退出車輛公會 經部：自製率新規上路前多次籲加速零件國產化

2024/12/2 19:58（12/2 20:38 更新）
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圖為三陽工業全球總部。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者曾智怡台北2日電）國產車自製率新規8月上路，三陽因不滿車輛公會無作為，今天宣布退出車輛公會。經濟部表示，在新制上路前，已多次說明中國零件來台組裝成車影響國內產業，應加速零件國產化。

經濟部指出，三陽代理韓國CUSTIN車款90%以上零件自中國進口，確實屬新制管制範圍，三陽已主動於8月提送在地化比率承諾資料。

媒體今天報導，經濟部8月主導國產車自製率規範，三陽對政府做法、台灣車輛工業同業公會無作為難以認同。三陽董事長吳清源傍晚聲明指出，公會中有心人士以落井下石、魚死網破心態，破壞秩序與和諧，他重申對公會強烈不滿，並宣布三陽即日起退出車輛公會。

經濟部產發署表示，在新制上路前，已多次於車輛公會產業政策小組，以及三陽為常務理事的理監事會上，說明中國大陸零件來台組裝成車已影響國內產業，應加速零件國產化。

產發署指出，三陽代理韓國CUSTIN車款90%以上零件自中國大陸進口屬新制管制範圍。吳清源在8月1日新制公布後多次與署內溝通，清楚其CUSTIN車款屬於新制管制的中國大陸車款，並主動於8月提送在地化比率承諾資料。

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產發署強調，中國大陸產品低價傾銷全球引起各國政府重視，包括巴西進行傾銷調查、歐盟提高進口關稅來限制進入市場等，以確保市場公平競爭、產業發展及民眾的就業權。

經濟部產業發展署於8月1日實施新制，國內業者規劃引進4種車款樣態受到管制，包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購的國際品牌者、國際品牌在中國廠生產者及中國品牌者；另在地化供應鏈合作價值比率，須逐年提高。（編輯：楊凱翔）1131202

#三陽
#經濟部
#吳清源
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