吳清源：不滿有心人士破壞秩序和諧 退出車輛公會

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）媒體今天報導三陽工業退出車輛公會，國產車自製率政策成為爭議點。三陽董事長吳清源傍晚聲明指出，公會中有心人士以落井下石、魚死網破心態，破壞秩序與和諧，他重申對公會強烈不滿，並宣布三陽即日起退出車輛公會。

媒體今天報導，經濟部8月主導國產車自製率規範，三陽對政府做法、台灣車輛工業同業公會無作為難以認同。

吳清源傍晚發出聲明指出，車輛公會自詡是車輛業的大家庭、車輛產業與政府之間的重要窗口；但令人遺憾的是，公會近年在一些政府重要政策上，除了未能及早知會會員、協助會員做好準備外，會中更有有心人士以落井下石、魚死網破心態，破壞會中秩序與和諧。

吳清源重申對車輛公會強烈不滿，並宣布三陽工業即日起退出車輛公會。

吳清源說，至於其餘國家政策的說法，是媒體揣測，三陽一向恪遵法規，也支持車輛國產化，絕無不滿或不配合之說。

經濟部產業發展署於8月1日實施新制，國內業者規劃引進4種車款樣態受到管制，包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購的國際品牌者、國際品牌在中國廠生產者及中國品牌者。

此外，在地化供應鏈合作價值比率，採逐年提高，上市第1年15%，上市第2年25%，上市第3年35%。對於新制上路前已上市車款，也要求業者符合國產化零件採購比率。（編輯：張良知）1131202