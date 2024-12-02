三陽退出 車輛公會：已反映業者意見給產發署未果

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）三陽工業董事長吳清源今天傍晚聲明指出，不滿有心人士破壞秩序和諧，退出車輛公會，認為公會在政府重要政策上未能協助會員做好準備。對此車輛公會表示，已把會員車廠意見反映給經濟部產發署，希望降低新政策衝擊，但產發署考量後未能同意。

吳清源傍晚聲明指出，台灣車輛工業同業公會近年在一些政府重要政策上，除了未能及早知會會員、協助會員做好準備外，會中更有有心人士以落井下石、魚死網破心態，破壞會中秩序與和諧。他重申對車輛公會強烈不滿，並宣布三陽即日起退出車輛公會。

對此公會晚間回應，關於引進中國大陸M1車輛在地化比率新政策，產發署在新政策發布前，陸續與公會及相關業者說明，政府要求提高國產化率的政策態度明確，並就在地化比率水準進行意見交流。

公會表示，雖然當時還不清楚新政策的管制範圍、方式與時間等具體內容，但公會秉持配合政府相關政策推動的原則，也針對取得的訊息，安排會議轉達各會員車廠及討論，並將會員車廠意見反映給產發署。

公會指出，產發署7月30日召集會議，說明新政策完整內容並通知新政策從8月1日起實施，公會與各會員車廠在會議上，取得新政策完整內容。

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公會表示，考量零件在地化生產需要一定的開發與驗證程序，公會在說明會後積極與產發署進行溝通，盡力爭取提供業者一定期間的緩衝期，希望降低新政策對會員車廠的衝擊，不過產發署考量後，未能予以同意。

經濟部產業發展署於8月1日實施新制，要求國內業者提高車輛在地化供應鏈合作價值比率，採逐年提高，上市第1年15%，上市第2年25%，上市第3年35%。對於新制上路前已上市車款，也要求業者符合國產化零件採購比率。（編輯：楊蘭軒）1131202