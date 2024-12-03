調查：企業缺工向外籍招手 月釋26.5萬職缺年增10%

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（中央社記者劉千綾台北3日電）104人力銀行表示，今年第3季有4成徵才企業歡迎外國專業人才，平均每月釋出26.5萬個工作機會，年增10%，其中最歡迎外籍人才的3大產業依序為住宿餐飲、批發零售、電子資訊軟體和半導體等，分別開出7.7萬、4.1萬和2.7萬個工作機會。

104人力銀行今天發布新聞稿表示，為解決企業缺工，勞動部今年8月取消畢業僑外生留台工作評點制申請人數上限，只要評點分數累計達70點以上，企業即可不受最低薪資新台幣4萬7971元要求，依評點制聘用畢業僑外生，此外，進一步放寬僑外生可從事旅宿業中階技術工作，也讓大缺工的住宿、餐飲業有更多徵才來源。

人力銀行數據顯示，第3季有約4成徵才企業歡迎外國專業人才，其中前3大產業依序為住宿和餐飲服務業每月平均有7.7萬個工作機會，其次為批發零售和傳直銷業4.1萬個，電子資訊、軟體和半導體相關產業則有2.7萬個。

此外，今年第3季共計1.5萬名外籍人才透過104人力銀行求職，年增9%。人力銀行分析，近6成為30歲以下年輕人才，逾8成具大學以上學歷，顯示年輕的外籍專業人才成為企業人力新資本，以馬來西亞籍最多占23%，其次依序為越南14%、印尼13%。

觀察外籍人才應徵職類，人力銀行表示，以客服門市和貿易類最多、占18%，其次為行銷企劃和專案管理類、占11%，研發類排行第3、占9%。

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隨著越來越多僑外生與外籍人才在台就業，人力銀行也特別成立104 Foreigners求職平台，並與僑委會合作設立「僑生i就業」網站，讓僑外生能找尋工讀、實習機會，已畢業想留台工作者，可依個人專長或語文技能，找尋合適工作機會。

104人力銀行資深副總經理陳嵩榮表示，吸引外籍人才主動應徵的職類多需要與同事、主管或顧客進行大量討論與交流，但目前正在找工作的外籍求職者，不到1成的人填寫中文能力，若能展現中文優勢或提供中文能力證照，將能獲得1.4倍的面試邀約，成為企業競相爭取對象。（編輯：林家嫻）1131203