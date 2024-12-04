本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
CNN：南韓閃電戒嚴華府措手不及 中俄北韓關注美盟友危機
首頁 / 證券

矽格11月營收同期新高 估第4季接單不淡

2024/12/4 19:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）半導體封測廠矽格今天表示，第4季接單量淡季不淡，單季營收可望逐季走高。矽格今天也公布11月自結合併營收新台幣16.27億元，月減3.14%、年增23.9%，創同期新高。

矽格說明，11月工作天數雖減少，但客戶需求較預期增加，多條產品線客戶晶片穩定供量，營收持續保持一定動能。

從應用來看，矽格11月高速運算晶片（HPC）封測量增加，網通晶片、人工智慧AI晶片及車用晶片持平，手機晶片及消費電子晶片封測略為減少。

累計今年前11月矽格自結合併營收166.06億元，較去年同期成長17.51%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

矽格轉投資台星科今天也公告11月自結營收約3.81億元，月增7.39%、年增25.74%，創歷年單月次高，累計前11月自結營收38.02億元，年成長15.32%。

台星科先前表示，持續開發3奈米和5奈米半導體製程所需凸塊和覆晶封裝技術產能，也與IC設計、晶圓代工廠等三方，合作開發玻璃基板製程；關於2.5D/3D先進封裝以及矽光子共同封裝技術（CPO），台星科2025年將持續研發。（編輯：楊凱翔）1131204

#半導體封測
#矽格
#台星科
矽格
矽格看好3A晶片測試 台星科明年攻矽光子基板矽格砸26億建先進測試AI工廠 估2027年首季完工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.106
更多編輯台推薦新聞：