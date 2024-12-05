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群創：明年面板業審慎樂觀 車用不排除海外設廠

2024/12/5 15:35（12/5 15:41 更新）
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面板廠群創光電董事長洪進揚（右）5日在台灣醫療科技展表示，明年電視面板需求穩定，可望小幅成長，筆電面板則有換機需求；車用市場不排除海外設廠，但不必因關稅變化而逐水草而居。左為群創總經理楊柱祥。中央社記者潘智義攝 113年12月5日
面板廠群創光電董事長洪進揚（右）5日在台灣醫療科技展表示，明年電視面板需求穩定，可望小幅成長，筆電面板則有換機需求；車用市場不排除海外設廠，但不必因關稅變化而逐水草而居。左為群創總經理楊柱祥。中央社記者潘智義攝 113年12月5日
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（中央社記者潘智義台北5日電）面板廠群創光電董事長洪進揚今天表示，明年電視面板需求穩定，可望小幅成長，筆電面板則有換機需求，包括人工智慧（AI）相關的邊緣運算，面板業審慎樂觀，車用市場則不排除海外設廠。

台灣醫療科技展今天在台北舉行，群創除展出醫療顯示面板，也秀出自家開發、全球市占第1的X光感測器，以及可保護醫護人員的智慧化療機等產品。

洪進揚指出，全球供應鏈處於劇烈變動時期，廠商要考慮銷售地區、設廠地點、關稅，美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後，政策變化性將更大。因此，應回歸企業本質，評估自身競爭力，生產的產品是否能為客戶、產業提供價值，而不是逐水草而居，好像有一點利益，就要因為關稅原因去建廠。

談及新事業，洪進揚表示，雖然面板級扇出型封裝廠出貨遞延，可能從原定今年第4季延至明年上半年，但仍看好未來發展。

洪進揚說，車用市場明年依然看好，但車用市場不是看當季，因為認證期較長，旗下車用平台CarUX直接面對客戶，討論2年後的新商品，例如歐洲推疲勞監控，產品須與駕駛對應交流，發現駕駛眨眼到某個程度，可能需自動煞車，嚴重身體不適需叫救護車等，屬於智慧座艙概念。

他說，與日本顯示器公司合作，可增加CarUX平台客戶的選項，除液晶顯示面板，也可提供日本顯示器製造的主動有機發光二極體（OLED）面板。

針對友達併購德國汽車供應鏈廠商BHTC，直接面對歐洲汽車市場，群創如何應對，洪進揚解釋，群創、奇美電合併之際，保留原有荷蘭團隊，也就是現今CarUX的歐洲團隊，已經與歐洲車市接軌，不需要再去併購汽車供應鏈廠商，但BHTC擁有海外生產基地，如保加利亞、北美工廠，因此不排除海外設廠的可能。

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洪進揚進一步表示，從群創的角度來看，川普揚言調高加拿大、墨西哥關稅，全球分散布局也不一定能解決問題，必須等狀況進一步明朗才能判斷。

友達、群創在X光感測器全球市占率合計超過6、7成，群創總經理楊柱祥表示，群創醫療X光感測器全球市占率第1，但日本業者仍掌握高階市場；為避免曝露在化療藥劑之下的風險，群創也推出智慧化療機，用機器智慧配劑保護醫事人員、病患，成為跨入智慧化療機市場的少數廠商。（編輯：林家嫻）1131205

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