春節將至 經部穩定桶裝瓦斯供應確保民生使用無虞

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）氣價長期凍漲，業者抱怨連連，引發外界關注，憂心埋下春節斷氣危機。經濟部今天發布新聞稿指出，穩定桶裝瓦斯供應，確保民生使用充裕為政府首要目標，能源署已洽請國內供應業者充分備貨，供應農曆春節民眾使用無虞。

桶裝瓦斯（液化石油氣）為民生重要必需品，不過國內液化石油氣為自由交易市場，近年中油公司為照顧民生，配合執行穩定物價政策，近期民營業者則為了反映成本，依營運考量，自行訂定主要用於工業的丙烷價格，一般家庭用桶裝瓦斯價格仍凍漲。

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經濟部今天發布新聞稿指出，因應即將到來的冬日、春節旺季，能源署已洽請國內供應業者充分備貨，中油公司更已提前3個月開始備氣，確保民眾農曆春節使用無虞，請國人放心。

經濟部能源署依「石油管理法」維護市場的產銷秩序及確保供應穩定，除了依法要求業者儲備25日的安全存量，近期也就國內供應情形與業者進行溝通，請中油、台塑石化公司持續穩定供應，並責成中油公司增加備源，以滿足市場需求，能源署也將持續追蹤業者進口、供銷資訊，密切關注市場動態。（編輯：翟思嘉）1131207