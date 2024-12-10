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川普2.0挑戰 機械和工具機公會籲分散風險迎商機

2024/12/10 15:13
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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）台灣機械工業同業公會今天預期，機械業後續外銷訂單將緩步上升，美國市場將逐漸升溫；不過因應美國總統當選人川普2.0新變數，未來美國高關稅與美國製造優先，將會是台灣商品出口挑戰，影響範圍需持續觀察，公會建議，產業宜盡早布局分散風險。

工具機公會引述工研院產科國際所分析指出，川普2.0政策即將上場，可能掀起新一波高關稅與貿易戰；不過高關稅政策可能壓縮台灣出口至美國市場的競爭力，但隨著製造業逐步移回美國，同時也可能為台灣工具機產業帶來新的合作商機。

機械公會今天下午公布11月機械出口24.51億美元，比10月23.88億美元成長2.6%，較去年同期24.85億美元微減1.4%；以新台幣計算11月788.39億元，較去年同期減少1.6%。

今年前11月機械出口值266.59億美元，較去年同期減少0.6%；以新台幣計價約8541.6億元，較去年同期成長2.3%。

機械公會參考經濟部公布外銷訂單資料分析，機械業已連續4個月外銷訂單呈現正成長，預期台灣機械產業後續發展，仍將緩步上升。

觀察工具機產業，台灣工具機暨零組件工業同業公會下午報告指出，11月工具機出口金額約1.94億美元，月增5.6%，年減6.9%；累計前11月工具機出口金額20.03億美元，年減16.2%。

機械公會分析，11月工具機出口較去年同期減少6.9%，衰退幅度已逐漸縮小，台灣工具機景氣復甦向來比其他機械行業慢，在美國製造優先政策下，美國市場預期將逐漸升溫，台灣工具機出口美國也連續兩個月呈現正成長，未來有利台灣工具機出口成長。

不過公會指出，日圓、韓元近期持續走貶，匯率變化將影響台灣廠商接單競爭力。

今年前11月機械出口國前3大包括美國（占比24.7%）、中國大陸（占比23.3%）、日本（占比7.4%）；前3大出口值產品包括電子設備占比17%、年增3.4%，檢量測設備占比16.3%、年增4%，工具機占比7.5%、年減16.2%。（編輯：張良知）1131210

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