本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
薪資成長追上通膨 前10月實質總薪資年增1.82%創4年新高
首頁 / 產經

大成估雞蛋旺季飼養量足夠 蛋價可望維持在中低價位

2024/12/10 18:18（12/10 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
蛋品龍頭大成10日宣布旗下生食級雞蛋品牌代言人為藝人隋棠（左）。大成總經理韓芳豪（右）談到近期蛋價趨勢，他認為，國際雖然出現禽流感，但很難預測台灣是否會受到候鳥遷徙而有疫情，目前台灣飼養量足夠，蛋價約在中低價位。中央社記者何秀玲攝 113年12月10日
蛋品龍頭大成10日宣布旗下生食級雞蛋品牌代言人為藝人隋棠（左）。大成總經理韓芳豪（右）談到近期蛋價趨勢，他認為，國際雖然出現禽流感，但很難預測台灣是否會受到候鳥遷徙而有疫情，目前台灣飼養量足夠，蛋價約在中低價位。中央社記者何秀玲攝 113年12月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北10日電）蛋品龍頭大成迎雞蛋消費旺季，大成總經理韓芳豪今天表示，雖然國際出現禽流感，若無疫情風險影響，目前台灣飼養量足夠，估蛋價約落在中低價位。

大成2019年與日本昭和產業合作，斥資超過10億元於彰化大城鄉打造昭成蛋品加工廠，在2023年10月推出生食級雞蛋後，陸續在全台餐飲集團、米其林餐廳等超過40家餐飲品牌選用。

大成集團今天宣布藝人隋棠為旗下生食級雞蛋的代言人，主要看好最近正值歲未年初，聚餐送禮頻繁，此時正是雞蛋消費旺季，根據統計，台灣人每年吃掉80億顆雞蛋。

韓芳豪表示，生食級雞蛋在7-11販售，銷量亮眼，為了培養出死忠消費者，需要有代言人，整體蛋品營收約占大成4%至5%，近年來約以25%至30%成長，速度相當快，希望明年雞蛋營收能持續有雙位數成長。

韓芳豪強調，目前生食級雞蛋鋪設零售通路和餐飲通路各占一半，超商銷售最亮眼。

另外，韓芳豪指出，彰化昭和蛋品廠對面土地，將規劃興建蛋品料理加工廠，蓋工廠時間需1年半至2年，預計在2026年底至2027年啟用，將貢獻大成營收。（編輯：楊凱翔）1131210

隋棠
隋棠與「泰國林志穎」拍對打戲 眼睛險被戳中台灣首部女性動作影集 隋棠、曾沛慈組最辣特務團
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：