大成估雞蛋旺季飼養量足夠 蛋價可望維持在中低價位

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（中央社記者何秀玲台北10日電）蛋品龍頭大成迎雞蛋消費旺季，大成總經理韓芳豪今天表示，雖然國際出現禽流感，若無疫情風險影響，目前台灣飼養量足夠，估蛋價約落在中低價位。

大成2019年與日本昭和產業合作，斥資超過10億元於彰化大城鄉打造昭成蛋品加工廠，在2023年10月推出生食級雞蛋後，陸續在全台餐飲集團、米其林餐廳等超過40家餐飲品牌選用。

大成集團今天宣布藝人隋棠為旗下生食級雞蛋的代言人，主要看好最近正值歲未年初，聚餐送禮頻繁，此時正是雞蛋消費旺季，根據統計，台灣人每年吃掉80億顆雞蛋。

韓芳豪表示，生食級雞蛋在7-11販售，銷量亮眼，為了培養出死忠消費者，需要有代言人，整體蛋品營收約占大成4%至5%，近年來約以25%至30%成長，速度相當快，希望明年雞蛋營收能持續有雙位數成長。

韓芳豪強調，目前生食級雞蛋鋪設零售通路和餐飲通路各占一半，超商銷售最亮眼。

另外，韓芳豪指出，彰化昭和蛋品廠對面土地，將規劃興建蛋品料理加工廠，蓋工廠時間需1年半至2年，預計在2026年底至2027年啟用，將貢獻大成營收。（編輯：楊凱翔）1131210