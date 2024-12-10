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薪資成長追上通膨 前10月實質總薪資年增1.82%創4年新高
首頁 / 產經

併家樂福和轉投資成長 統一前11個月營收首破6千億

2024/12/10 18:31
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（中央社記者何秀玲台北10日電）食品龍頭統一集團今年前11月累計營收為新台幣6061.9億元，首度突破新台幣6000億元，年增13.99%，創歷年同期新高。統一表示，因家樂福併入營收，加上食品本業、轉投資小金雞統一超、統一實和統一中控貢獻所致。

統一今年11月營收為517.4億元，年增7.43%。

統一2022年營收首度突破5000億元，創歷史新高，相隔近2年的時間，今年統一即迎來6000億元營收里程碑。統一集團董事長羅智先就曾表示，量販龍頭家樂福併入集團後，集團營收很容易就達到新台幣6000億元，真正下一個里程碑是7000億元大關。

統一超今天也公告11月營收為283.7億元，年增5.6 %，創下歷史同期新高；今年前11個月營收為3087.8億元，年增6.7%。

統一超表示，11月台灣7-11持續展店，全台第7110店「愿橋門市」在高雄開出；11月掌握韓流偶像經濟、雙11購物節、黑五購物節、冬季保暖、歲末聚會與送禮、棒球奪冠等商機，持續開發話題新品、新服務，皆推升業績成長。

另外，統一超11月轉投資事業康是美 、星巴克、統一精工、菲律賓7-11、上海7-11等業績皆向上，挹注整體營收成長。

邁入12月，統一超表示，台灣7-11將掌握耶誕節以及歲末跨年商機，並藉由雙12購物節、冬至與跨年等主題活動，整合統一集團內外資源，更掌握火鍋「冒煙商機」，搶攻冬季商機，有望持續推升12月業績。

統一旗下馬口鐵大廠統一實11月營收為33.39億元，年增36.56%；今年前11個月累計營收為403.6億元，年增25.7%。（編輯：楊凱翔）1131210

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