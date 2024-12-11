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三陽退出 車輛公會：盼溝通化解誤會、產業齊心發展

2024/12/11 18:21
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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）國產車組裝新制上路，三陽工業董事長吳清源不滿車輛公會未能協助做好準備，公會今天聲明表示，在新政策推出前後，積極在車廠會員和經濟部之間溝通，但仍無法扭轉政策，盼直接溝通化解矛盾，期盼會員齊心創造更好產業發展。

吳清源先前發布聲明表示，不滿車輛公會內有心人士破壞秩序和諧，認為公會在政府重要政策上未能協助會員做好準備，宣布三陽退出車輛公會。

車輛公會今天傍晚聲明表示，公會是車輛產業的大家庭，也是車輛產業與政府之間的重要窗口。基於會員共同利益，公會秉持促進汽車產業發展，持續作為產業及政府橋梁，在「在地化供應鏈合作價值比率要求」新政策上，持續與政府進行溝通。

車輛公會指出，在國產車組裝新政策公布前，就積極安排各車廠會員拜會經濟部，也在新政策發布後，立即積極與經濟部產發署溝通，特別指出考量到零件在地化生產需要一定開發和驗證時間，替業者們爭取緩衝期，降低新政策衝擊，但車輛公會努力後，仍無法扭轉政策，對此遺憾。

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公會指出，對於所有影響會員權益事宜，一向秉持與會員充分討論、與會員一起與主管機關積極溝通，爭取合理要求，期盼能直接溝通化解會員之間矛盾與誤解，期盼會員們齊心創造更好的產業發展。

經濟部產業發展署於8月1日實施新制，要求國內業者提高車輛在地化供應鏈合作價值比率，採逐年提高，上市第1年15%，上市第2年25%，上市第3年35%。對於新制上路前已上市車款，也要求業者符合國產化零件採購比率。（編輯：楊凱翔）1131211

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