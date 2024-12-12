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台積電領權值高價股揚升 台股重登23000點關卡

2024/12/12 14:17（12/12 14:24 更新）
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台股12日上漲143.17點，重登23000點關卡之上，收在23046.8點。（中央社檔案照片）
台股12日上漲143.17點，重登23000點關卡之上，收在23046.8點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北12日電）台股今天在台積電上漲20元強勢填息，加上聯發科和大立光等權值高價股收高，指數上漲143.17點，重登23000點關卡之上，收在23046.8點，成交值新台幣3479.92億元。

台積電第2季現金股利今天除息，為市場關注焦點。台積電填息行情表現強勁，開盤跳空達1060元，上漲20元，再度上演「秒填息」，終場收在1060元，貢獻大盤超過160點。

聯發科、富邦金、國泰金和日月光投控等權值股，以及大立光、力旺和祥碩等高價股紛紛走高。電子類股指數上漲0.82%，金融類股指數上揚逾1%，為推升大盤收高的主要動力。

傳統產業股多數收低，食品、機電類股指數下跌逾1%，玻璃類股指數下跌逾2%，塑膠類股指數下挫近3%，電纜、汽車、營建和觀光類股指數收漲。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，市場關注美國聯邦準備理事會（Fed）下週利率決策，若進一步降息，對於資金面將具正面意義。（編輯：張均懋）1131212

#台股
#台積電
#黃國偉
#聯發科
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