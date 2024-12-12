國壽擬年砸億元照顧保戶 2025年健康險全納外溢機制

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（中央社記者羅元駿台北12日電）國泰人壽今天指出，計畫每年投資新台幣逾億元在健康行動，並透過點數激勵、廣納公衛人才與健康顧問等深化健康生態圈，而2025年國壽的健康險都將嵌入外溢機制，延長民眾的健康品質生活。

國泰人壽今天發表全新健康主張「讓健康 有力於你」，預計每年投資億元於健康行動，從商品、服務、平台到跨域攬才，打造全配版健康促進機制。

國壽說明，方案將從4大面向展開，包括以「FitBack健康吧」為核心，推動健康險全外溢與點數激勵計劃，打造涵蓋心理健康服務的保單，以及廣納公衛醫療人才成立全新組織健康實驗室、延攬健康顧問，並持續擴大培育業務同事取得「健康家」認證，深化健康生態圈服務，鼓勵保戶養成健康習慣、延長健康品質生活狀態。

國壽總經理劉上旗表示，健康是全球保險公司共同關注的議題，但如何清晰勾勒出作為保險公司能夠實際對保戶健康帶來的貢獻，卻是一個開放題。

劉上旗指出，國壽從2022年推出健康藍圖以來已投入上億元心力與資源，透過各種線上線下、結合商品與客戶行為的觀察和驗證，發現透過有效的健康促進方案，結合數位平台、商品與業務員的機制與關懷，確實能夠有效提升保戶的健康狀態。

劉上旗強調，當台灣民眾的平均餘命逐年上升，國壽800萬保戶在意的不僅是長壽，而是在生命延長的過程中，是否能夠身心強健，擁有有品質的健康狀態。

國壽表示，透過健康促進計劃與健康促進保單已改變百萬人的健康生活，近6年外溢保單新契約保費收入累計達新台幣411億元、為業界之冠；另外FitBack健康吧的總用戶數今年已超過122萬人，並有超過1億人次使用健康促進服務。

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為進一步鼓勵保戶積極落實健康生活，國壽說明，未來2025年所有健康險都將嵌入外溢機制，除原有的保費折抵外，更透過點數激勵計劃，加碼回饋集團小樹點，另外也將規畫涵蓋心理健康服務的保單。

國壽指出，今年更與國泰健康管理、國泰綜合醫院合作「健康家」認證課程，此計畫從2022年推出至今已培訓1023位業務人員成為「健康家」，預計未來將加速每年培訓千人加入認證、成為健康專家。（編輯：林克倫）1131212