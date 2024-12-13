江蕙傳將復出大巨蛋開唱 寬宏藝術證實申請場地

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（中央社記者何秀玲台北13日電）歌手江蕙傳出明年計畫在台北大巨蛋、高雄巨蛋舉辦演唱會，也傳出將由寬宏藝術主辦，寬宏藝術今天向中央社記者證實，確實有協助申請明年7至12月場地，目前等待申請結果，近期可望有確切消息；至於未來是否有機會主辦演唱會，就看歌手的決定。

江蕙2015年曾舉辦告別演唱會，十幾萬張票全數賣光，當時寬宏藝術正是主辦單位。時隔多年，近期傳出江蕙明年有復出開唱計畫，也傳場地由寬宏藝術申請，寬宏藝術主管今天向中央社記者表示，目前確實申請場地中，台北和高雄都有，但還不確定會是哪個場地，「大小皆有可能」。

寬宏藝術受惠於疫後展演大復甦，今年前3季稅後純益新台幣1.68億元，年增70%，每股純益（EPS）5.1元，獲利與每股純益皆創近5年同期新高；法人指出，寬宏藝術未來若有機會主辦江蕙演唱會，可望大力挹注營運表現。

寬宏藝術表示，去年有認列轉投資的收入，而今年前3季展演本業表現強勁，舉辦多場演唱會、音樂劇與展出，尤其第3季為暑假旺季，各展演節目賣座良好，帶動第3季毛利率達33%。

展望第4季，寬宏藝術說，將舉辦多場演場會與跨年演出，加上舞台劇等，都有助於帶動營收、獲利向上，營運可期。（編輯：翟思嘉）1131213