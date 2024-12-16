日鐵收購美鋼案審查期限將至 傳美當局意見分歧

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）英媒披露，美國財政部已告知日本製鐵公司，審查日鐵欲收購美國鋼鐵公司的小組，未能在如何減輕安全風險上達成共識。這代表美國總統拜登阻止這項交易的可能性增加。

日鐵（Nippon Steel）2023年12月宣布以約140億美元收購美鋼（U.S. Steel）的計畫，而美國財政部長葉倫（Janet Yellen）領導的美國外來投資審查委員會（CFIUS）仍在審查這起收購案。CFIUS負責審查外國對美國公司的收購。

英國「金融時報」引述幾名知情人士報導，主持美國外來投資審查委員會的美國財政部14日致函日鐵與美鋼，解釋美國外來投資審查委員會內9個政府部門正為達成共識所苦，難以在審查最後期限12月23日之前向拜登提出建議。

金融時報本月稍早報導，財政部、國防部、國務院等至少3個美國外來投資審查委員會內的政府部門認為這起收購案不會造成安全風險，反對意見主要來自美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。

拜登與美國總統當選人川普（Donald Trump）均已表明反對這筆收購。報導指出，拜登今年稍早表態反對時，有批評人士認為這相當於把美國外來投資審查委員會的審查過程政治化。

報導還說，美國外來投資審查委員會已草擬一份協議，提到日鐵可以如何緩解一些政府機構提出的顧慮，但據了解，美國貿易代表辦公室並未展現出改變反對立場的跡象。

如果美國外來投資審查委員會達成共識，而拜登若想擋下這筆交易，就必須尋找其他正當理由駁回；倘若美國外來投資審查委員會意見紛歧，將由拜登做出最終決定。

一名熟悉審查過程的人士透露，拜登之前已下定決心要阻止這筆交易，而一些支持日鐵收購美鋼的政府部門也漸漸放棄在美國外來投資審查委員會與反對者爭論。

被問及拜登是否會阻擋這起收購案，這名消息人士回應說：「（問題）不在是否，而是何時」。

報導分析，這已導致美國與其在亞洲最重要的盟友日本關係惡化。日本官員稱，華府希望與東京當局合作抗衡中國，卻稱日本構成安全風險。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1131216